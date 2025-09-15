Čizme na nogama, a ispod prozirnog topa nije imala ama baš ništa!

Paris Jackson pojavila se na modnom događanju u izdanju zbog kojeg su svi gledali samo u nju.
Na modnom događanju u hotelu Four Seasons Paris se pojavila u odvažnoj modnoj kombinaciji koja nije ostavila puno prostora mašti.
Paris Jackson Foto: Profimedia
Paris Jackson Foto: Profimedia
Nosila je prozirni top, ispod kojeg nije imala grudnjak. Samouvjereno se prošetala te rado pozirala fotografima.
Paris Jackson Foto: Profimedia
Uz prozirni gornji dio iskombinirala je cvjetnu suknju s volanima i visoke kožne čizme, a dodatnu pažnju privukli su brojni simboli i tetovaže koje krase njezino tijelo – osobito niz dužine torza.
Paris Jackson Foto: Profimedia
Američka pjevačica i glumica već je poznata po svojim osebujnim izdanjima. U svibnju ju je rizična haljina iznevjerila pred apsolutno svima, a zbog jednog pogrešnog koraka pokazala je previše. Detalje doznajte OVDJE.
Paris Jackson - 5 Foto: Profimedia
