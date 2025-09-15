Čizme na nogama, a ispod prozirnog topa nije imala ama baš ništa!

Paris Jackson pojavila se na modnom događanju u izdanju zbog kojeg su svi gledali samo u nju.

Paris Jackson, kći pokojnog glazbenika Michaela Jacksona, izazvala je pravu buru na Tjednu mode u New Yorku.

Na modnom događanju u hotelu Four Seasons Paris se pojavila u odvažnoj modnoj kombinaciji koja nije ostavila puno prostora mašti.

Paris Jackson Foto: Profimedia

Paris Jackson Foto: Profimedia

Nosila je prozirni top, ispod kojeg nije imala grudnjak. Samouvjereno se prošetala te rado pozirala fotografima.

Paris Jackson Foto: Profimedia

Uz prozirni gornji dio iskombinirala je cvjetnu suknju s volanima i visoke kožne čizme, a dodatnu pažnju privukli su brojni simboli i tetovaže koje krase njezino tijelo – osobito niz dužine torza.

Što kažete na njezino izdanje? Kakvih izdanja ima, ovo je još i dobro

Ne sviđa mi se, pretjerala je

Neka nosi što želi Kakvih izdanja ima, ovo je još i dobro

Ne sviđa mi se, pretjerala je

Neka nosi što želi Ukupno glasova:

Paris Jackson Foto: Profimedia

Američka pjevačica i glumica već je poznata po svojim osebujnim izdanjima. U svibnju ju je rizična haljina iznevjerila pred apsolutno svima, a zbog jednog pogrešnog koraka pokazala je previše. Detalje doznajte OVDJE.

Paris Jackson - 5 Foto: Profimedia

