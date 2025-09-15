Chef Goran Kočiš najavljuje novu sezonu MasterChefa: ''Bit će ovo sezona kakva još nije bila!''

Goran Kočiš, chef s Michelinovom zvjezdicom i član žirija MasterChefa, otkriva dojmove s prošle sezone popularnog kulinarskog showa i najavljuje uzbudljive izazove koji očekuju kandidate u novoj. U razgovoru ističe inspirativne trenutke, ponosne prekretnice u karijeri te otkriva planove za budućnost, uključujući i otvaranje vlastitog restorana. Kočišev entuzijazam i posvećenost kuhanju pokazuju zašto je postao jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske gastronomije.

Chef Goran Kočiš, jedan od članova žirija popularnog kulinarskog showa MasterChef, otvoreno govori o dojmovima iz prošle sezone, inspirativnim kandidatima i planovima za budućnost. Njegova priča otkriva kako strast prema kuhanju, predanost i želja za učenjem oblikuju ne samo emisiju nego i cijelu gastronomsku scenu.

MasterChef žiri Foto: Nova TV

Najdraži trenutci iz prošle sezone

U sjećanju mu je posebno ostala pobjeda Ante, natjecatelja kojem je na početku emisije u jelu pronašao kost u ribi, a koji je na kraju postao pobjednik MasterChefa 2024. zahvaljujući spektakularnim jelima u finalu. Posebno emotivan trenutak za Gorana bio je i put kandidata Tina, koji je unatoč psihičkom i fizičkom padu uspio preokrenuti situaciju te plasirati jela koja su impresionirala žiri.

Goran Kočiš Foto: Nova TV

''Inspirativno je vidjeti kako netko u deset minuta može pasti i vratiti se nazad u život'', priznaje Kočiš.

Izazovi u ocjenjivanju i dinamika žirija

Kočiš otkriva da je finale prošle sezone bilo najizazovnije jer su i Ante i Sanja briljirali u kuhanju, a presudni su bili tek detalji. Suradnju s kolegama iz žirija opisuje kao spektakularnu:

''Pa ja ne znam kako to opisati. To je spektakl. Znači, razumijemo se jako dobro, imamo poprilično identično razmišljanje, mada imamo svi drugačije razmišljanje o kuhanju, drugačije tehnike radimo, drugačiji stil imamo, ali smo na kraju krajeva, kad se treba pričati o rezultatima, o završnom proizvodu, toliko usklađeni, toliko imamo identično mišljenje. Koliko god puno ljudi znam, ne mogu sebi zamislit nikog drugog kraj sebe u žiriju osim Marija i Stipe jer stvarno mislim da smo dream team. Ne znam tko je nas spojio, ali to je stvarno teško dobiti ovakvu kombinaciju ekipe žirija'', govori Goran.

Goran Kočiš Foto: Nova TV

Različita iskustva i karakteri članova žirija pomažu im u donošenju pravednih odluka, a atmosfera iza kamera je, kaže, uvijek vedra i ispunjena smijehom i zezancijom.

Očekivanja od nove sezone

Nova sezona, najavljuje Kočiš, donosi iznenađenja kakva gledatelji još nisu vidjeli. Očekuje kandidate s jakim osobnim pričama, naprednim tehnikama i velikom strašću prema kuhanju.

''Nova sezona je fantastična. Publika ne da može, nego mora računati na nova iznenađenja, jer bit će stvarno sezona kakva još nije bila. Želim unijeti još više profesionalizma, još više strogoće. Zapravo, ne bih rekao strogoće, nego želimo biti zahtjevniji nego što smo bili prošle godine, da dobijemo što više rezultata i da nam kandidati još jači i bolji izađu van na kraju sezone.'', ističe.

Za njega je strast prema kuhanju ključni faktor uspjeha, dok se vještine i disciplina mogu steći trudom i treningom. Ipak, naglašava kako su za uspjeh potrebni i ljubav prema kuhanju i potencijal:

Goran Kočiš Foto: Nova TV

''Imam ljubav prema nogometu, ali dvije lijeve noge – samo ljubav nije dovoljna''.

Profesionalni rast i ponosne prekretnice

Rad na MasterChefu značajno je utjecao na njegovu profesionalnu vidljivost.

''Prije su me poznavali ljudi iz struke, a sada me svaka bakica na placu zna“, kaže uz osmijeh. Zahvaljujući popularnosti emisije, poslovne planove koje je planirao ostvariti u pet godina realizirao je za manje od dvije. Ponosan je na sve svoje uspjehe – od Michelinove zvjezdice do članstva u Gault&Millau i Falstaff vodičima, a ulazak u žiri MasterChefa uspoređuje upravo s dobivanjem Michelinove zvjezdice.

Goran Kočiš Foto: Nova TV

Planovi za budućnost

Kočiš s entuzijazmom gleda prema budućnosti. Najavljuje otvaranje vlastitog restorana u Osijeku 2026. godine, planira dodatne edukacije i stažiranja te se želi posvetiti mentoriranju mladih kuhara.

''Nema stajanja. Želim kuhati, prenositi znanje i inspirirati nove generacije'', zaključio je.

Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš - 3 Foto: Instagram

Novu sezonu MasterChefa možete pratiti od ponedjeljka, 15. rujna, na Novoj TV. Hrabrosti da stanu pred strog, ali pravedan sudački trojac u novoj sezoni skupili su profesori, frizerka, knjižničarka, pijanist, studenti, vozač kamiona i brojni drugi kandidati, među kojima će se naći i neki povratnici s ciljem da izbore drugu priliku u MasterChefu.

