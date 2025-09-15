Pretraži
Chef Goran Kočiš najavljuje novu sezonu MasterChefa: ''Bit će ovo sezona kakva još nije bila!''

Piše M.F., Danas @ 08:07 Celebrity komentari
Goran Kočiš Goran Kočiš Foto: Nova TV

Goran Kočiš, chef s Michelinovom zvjezdicom i član žirija MasterChefa, otkriva dojmove s prošle sezone popularnog kulinarskog showa i najavljuje uzbudljive izazove koji očekuju kandidate u novoj. U razgovoru ističe inspirativne trenutke, ponosne prekretnice u karijeri te otkriva planove za budućnost, uključujući i otvaranje vlastitog restorana. Kočišev entuzijazam i posvećenost kuhanju pokazuju zašto je postao jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske gastronomije.

vijesti
Nespješna misija američkih specijalaca u Sjevernoj Koreji koju je naredio Trump: "Ne znam ništa o tome"
SEAL TEAM 6
Američki specijalci u neuspješnoj misiji pobili civile u Sjevernoj Koreji: Trump tvrdi da ne zna ništa o tome
Strateški udar: Gubitak Buk-M3 i broda MPSV07 ozbiljan udarac ruskoj vojsci
UDAR DRONOM
VIDEO Ukrajina uništila moćan ruski protuzračni sustav od 50 milijuna dolara, objavili snimku
Investitori traže 50 % ukupne cijene za kaparu: "To je pohlepa"
POHLEPA?
Novi udar na džepove onih koji kupuju nekretninu: "Pohlepa, najlakše je raspolagati tuđim novcem"
show
Poslušajte kako zvuči Balaševićeva "Olivera" u izvedbi Majinog Blooma
potpuno uronjen u ulogu!
Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"
Pogledajte prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca
kakav spektakl!
Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!
Mate Bulić zapjevao je "Narodno veselje" na svadbi Thompsonove nećakinje
slavila se ljubav
Nastalo je pravo veselje kada je još jedno poznato lice zapjevalo na svadbi Thompsonove nećakinje!
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Evo zašto (kako i koliko često) stvarno trebate čistiti svoj WC
Važno!
Evo zašto (kako i koliko često) stvarno trebate čistiti svoj WC
zabava
Vlasnik problijedio kad je vidio srušeno stablo na autu, a onda je uslijedilo iznenađenje
Za dlaku!
Vlasnik problijedio kad je vidio srušeno stablo na autu, a onda je uslijedilo iznenađenje
Jedna od najpoznatijih slika na svijetu skrila je tajnu koju su znanstvenici tek sad otkrili! Van Gogh je bio ispred svog vremena
Van Genije
Jedna od najpoznatijih slika na svijetu skrila je tajnu koju su znanstvenici tek sad otkrili! Van Gogh je bio ispred svog vremena
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Pokažite što znate!
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
tech
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Roditelji, oprez!
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Počinje velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu: Nebom će dominirati potpuno drukčije letjelice
Napravljen veliki korak
Počinje velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu: Nebom će dominirati potpuno drukčije letjelice
Kineski plan neće se svidjeti europskim automobilskim kompanijama
Ambiciozno
Kineski plan neće se svidjeti europskim automobilskim kompanijama
sport
VIDEO Pogledajte magični prvijenac Modrića u dresu Milana, San Siro eruptirao
Ovo nije normalno
VIDEO Pogledajte magični prvijenac Modrića u dresu Milana, San Siro je eruptirao
SuperSport HNL: Povijesna prva pobjeda Gorice ikad nad Dinamom na Maksimiru!
Potpuno zasluženo
Veliko iznenađenje na Maksimiru: Dinamo nokautiran, povijesna pobjeda Gorice!
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, Fabregas odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Slaba minutaža
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, trener odbrusio: "Kao da je Maradona..."
tv
Leyla: Gotovo je! Napokon joj je uspjela stati na kraj!
LEYLA
Gotovo je! Napokon joj je uspjela stati na kraj!
LEYLA: ANKETA: Je li kraj serije "Leyla" opravdao vaša očekivanja?
LEYLA
LEYLA: ANKETA: Je li kraj serije "Leyla" opravdao vaša očekivanja?
Tko je napustio Zaglave i otišao u Albaniju doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko je napustio Zaglave i otišao u Albaniju doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Nemojte ovo raditi
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Zelena oaza Sveti Ivan Zelina, Airbnb
Mir i tišina
Pola sata od Zagreba: Kuća s bazenom za vikend-odmor u kojoj vam nitko neće smetati
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Zašto se popularni veganski restorani zatvaraju ili dodaju meso na jelovnik?
Nije im lako
Zašto se popularni veganski restorani zatvaraju ili dodaju meso na jelovnik?
lifestyle
Ulična moda Zagreb bluza s volanima
Tako ženstvena
Traperice plavokose dame iz centra Zagreba vizualno produžuju noge, ali bluza je ta koja je privukla sve poglede
Renovacija stana iz Beograda
Velika promjena
Teško je povjerovati da je ovo ista kuhinja, pogledajte transformaciju arhitektice Nevene
Zagreb špica: Ružičasta košulja u muškom street style izdanju
ČISTA PETICA
To se traži! Markantan gospodin iz Zagreba udario kontru modnim zabranama
sve
VIDEO Pogledajte magični prvijenac Modrića u dresu Milana, San Siro eruptirao
Ovo nije normalno
VIDEO Pogledajte magični prvijenac Modrića u dresu Milana, San Siro je eruptirao
Poslušajte kako zvuči Balaševićeva "Olivera" u izvedbi Majinog Blooma
potpuno uronjen u ulogu!
Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"
Ulična moda Zagreb bluza s volanima
Tako ženstvena
Traperice plavokose dame iz centra Zagreba vizualno produžuju noge, ali bluza je ta koja je privukla sve poglede
 
