Zbog ove fotke Žanamari u mini badiću svi pričaju da je najzgodnija Hrvatica!

Žanamari Perčić oduševila je pratitelje fotografijom u smeđem bikiniju s broda, pokazavši besprijekornu formu.

Žanamari Perčić ponovno je zapalila Instagram objavom kojom je dala do znanja da za nju ljeto još uvijek traje. Na fotografiji pozira na brodu u smeđem bikiniju s decentnim zlatnim detaljima, a njezina linija ostavlja bez daha.

Galerija 25 25 25 25 25

Pjevačica, koja je i ranije plijenila pažnju svojim zavidnim izgledom, ovoga puta još je jednom dokazala da je u top formi. Zategnuti trbuh, tonirane noge i stav samopouzdane žene – sve to dolazi do izražaja u ovom vizualno moćnom trenutku s mora.

Pogledaji ovo Celebrity Ed Sheeran neće zaboraviti Split, razlog se krije u jednom neočekivanom poklonu!

Žanamari Perčić - 4 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 3 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

U opisu objave kratko je poručila: "Moje vlastito ljeto" i pokrenula val komentara obožavatelja koji nisu štedjeli na komplimentima.

Pogledaji ovo Celebrity Tko još može ovako nositi prozirnu čipku? Naš influencer iznenadio hrabrim izdanjem!

"Ubila si", "Wow", "Nikad ljepšeg pogleda", "Kao vino", "Avion", "Bomba", samo su neki od komentara.

Žanamari Perčić Foto: Instagram

Žanamari Perčić - 3 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Podsjetimo, Žanamari je nedavno proslavila svoj 44. rođendan, a upravo tim povodom sama sebi je poklonila vožnju brodom.

"Da čujem jedan rođendanski - Grrrrr! Poklonila sam sebi vožnjicu brodom za rođendan, jer sam si ju baš zaslužila i jer mogu! A gdje sam završila? Uskoro ide photo dump... Ljudi ljubim vas puno, vjerujte u sebe, jer nikada nije kasno da ostvarite svoje ciljeve. Ne dajte nikome da vas uvjeri u suprotno", poručila je u rođendanskoj objavi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Objavljeni prvi prizori s vjenčanja Scwarzeneggerova sina, mladenkina vjenčanica je posebna priča!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li i vi zavirili u ormar zbog ovog filma? Uz kviz otputujte ponovno u magični svijet!