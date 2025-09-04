Brutalna figura Žanamari pala je u drugi plan zbog emotivnog priznanja: ''Ništa nije kako izgleda...''

Žanamari se ovih dana odmara u Tučepića od kuda se javila svojim pratiteljima na Instagramu.

Žanamari Perčić na društvenim mrežama javila se pratiteljima iz Tučepa.

Podijelila je nekoliko fotografija s plaže, a pažnju je privukla i podužom emotivnom objavom.

Galerija 31 31 31 31 31

''Svi koji ste mi pisali i pitali me kako sam, nakon onog iskrenog livea nekidan, hvala vam ljudi. Znači puno vidjeti da me se zbilja sjetite danima poslije i javite se s podrškom. Ništa nije kako izgleda na Instagramu, barem što se tiče glave i srca. To rijetko otvaram jer sam uvijek u stanju pripravnosti i shvatila sam odavno da neće biti onako kako zamislim nego kako svemir odluči. Imam toliko lijepih želja i lijepih snova, nek se ostvare nekom od vas, pa javite kako vam je'', napisala je.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša Bondova djevojka rodila prvo dijete u 48. godini!

''Postajte svoju sreću i dalje. Hejteri neka hejtaju i zavide. Vi znate koliko suza i borbe ste progutali za to malo sreće. To je život. Svačiji život. Ja sam pola sata mira našla danas tu na pontonskom mostu. Jer su plaže i dalje krcate, htjela sam biti sama, a ne smijem daleko od kuće jer moram biti blizu ako me netko zatreba'', dodala je.

Žanamari Perčić Foto: Instagram

''Al' lijepo mi je. Dobila sam ten, ubola se na komadiće drva na mostu, al' to sam izvadila kasnije kući. Dva trna mi ništa ne mogu. S jednim sam odradila trening jer sam žurila otići pa rekoh kasnije ću vaditi. Ali sam zdrava i blistam. Danas je dobar dan. Dijelim ovaj trenutak s vama, neka pati koga smeta. Još uvijek imam sebe, još uvijek imam nadu, ljubav prema sebi i moć da se oporavim'', zaključila je.

Žanamari Perčić Foto: Instagram

Žanamari Perčić Foto: Instagram

Ispod objave javili su joj se pratitelji s porukama podrške te brojnim komplimentima na račun izgleda.

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je legendarni talijanski dizajner Giorgio Armani

''Naša zvijezda'', ''Probudila si se i opet si zablistala'', ''Brutalica, nema zgodnije'', ''Moj naklon za tekst, nastavi kao i do sada'', ''Naša kraljica'', ''Slatka si baš'', ''Uživaj'', ''Izgledaš fenomenalno'', ''Ma svaka ti čast, kada tebe bilo gdje ugledam, znam da će mi taj dan biti pun pogodak jer zračiš pozitivnom energijom'', ''Ova žena'', ''Nemaš ni malo milosti'', ''Brutalna'', ''Srčani na vidiku'', ''Tučepski melem'', ''Prešla igricu'', ''Samo je jedna Žanamari, tu svaka priča počinje i završava'', ''Postavila si standard previsoko'', samo je dio komentara s Instagrama.

Žanamari Perčić - 2 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić Foto: Instagram

Žanamari Perčić Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Zgodni glumac privukao pažnju zanimljivim modnim detaljem koji je nosio pod rukom

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Svi pričaju o haljini u kojoj je ministrica došla na sjednicu vlade

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hrvatska je bila vječna inspiracija Giorgia Armanija, kadrovi reklame iz Dalmacije obišli su svijet