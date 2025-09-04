Preminuo je legendarni talijanski dizajner Giorgio Armani

Talijanski modni dizajner preminuo je okružen svojom obitelji.
Giorgio Armani, legendarni talijanski modni dizajner i apsolutna ikona stila, preminuo je u 92. godini, piše Corriere della Cera
Uz njega su u trenutku smrti bili članovi obitelji i njegov dugogodišnji životni partner Leo Dell'Orco, s kojim je proveo posljednja dva desetljeća.
Giorgio Armani Foto: Profimedia
Giorgio Armani Foto: Profimedia
"Vjerovati da vrijeme nikada neće proći, naučio nas je on – Giorgio Armani", pišu talijanski mediji, izražavajući šok i tugu zbog smrti dizajnera koji je doslovno radio do posljednjeg dana.
Tek prije nekoliko dana Armani je objavio kako je preuzeo legendarni noćni klub "La Capannina" u Forte dei Marmiju – mjesto koje je za njega imalo posebno emocionalno značenje. Upravo tamo, 60-ih godina, upoznao je Sergia Galeottija, svog životnog i poslovnog partnera s kojim je osnovao modno carstvo Giorgio Armani.
Giorgio Armani Foto: Profimedia
Unatoč godinama, Giorgio Armani nije pokazivao znakove usporavanja. Prije smrti osobno je pregledao i odobrio sve odjevne kombinacije za nadolazeću reviju povodom 50. obljetnice brenda, koja će se održati u rujnu na milanskom Tjednu mode. Taj potez još jednom potvrđuje njegovu predanost modi, viziji i detaljima koji su ga učinili jedinstvenim.
Giorgio Armani Foto: Profimedia
Giorgio Armani Foto: Profimedia
Giorgio Armani Foto: Profimedia
Giorgio Armani ostavio je neizbrisiv trag u modnoj industriji. Njegova odijela, jednostavne linije i sofisticirani krojevi postali su simbol dobrog ukusa i luksuza, a njegov utjecaj nadilazi granice modne piste.
Giorgio Armani Foto: Profimedia
Odlazak Giorgia Armanija označava kraj jedne ere u svijetu mode, ali i ostavlja nasljeđe koje će živjeti vječno. Njegova strast, disciplina i estetski senzibilitet zauvijek će ostati upisani u povijest.
