Preminuo je legendarni talijanski dizajner Giorgio Armani

Giorgio Armani, legendarni talijanski modni dizajner i apsolutna ikona stila, preminuo je u 92. godini, piše Corriere della Cera

Uz njega su u trenutku smrti bili članovi obitelji i njegov dugogodišnji životni partner Leo Dell'Orco, s kojim je proveo posljednja dva desetljeća.

"Vjerovati da vrijeme nikada neće proći, naučio nas je on – Giorgio Armani", pišu talijanski mediji, izražavajući šok i tugu zbog smrti dizajnera koji je doslovno radio do posljednjeg dana.

Tek prije nekoliko dana Armani je objavio kako je preuzeo legendarni noćni klub "La Capannina" u Forte dei Marmiju – mjesto koje je za njega imalo posebno emocionalno značenje. Upravo tamo, 60-ih godina, upoznao je Sergia Galeottija, svog životnog i poslovnog partnera s kojim je osnovao modno carstvo Giorgio Armani.

Unatoč godinama, Giorgio Armani nije pokazivao znakove usporavanja. Prije smrti osobno je pregledao i odobrio sve odjevne kombinacije za nadolazeću reviju povodom 50. obljetnice brenda, koja će se održati u rujnu na milanskom Tjednu mode. Taj potez još jednom potvrđuje njegovu predanost modi, viziji i detaljima koji su ga učinili jedinstvenim.

Giorgio Armani ostavio je neizbrisiv trag u modnoj industriji. Njegova odijela, jednostavne linije i sofisticirani krojevi postali su simbol dobrog ukusa i luksuza, a njegov utjecaj nadilazi granice modne piste.

Odlazak Giorgia Armanija označava kraj jedne ere u svijetu mode, ali i ostavlja nasljeđe koje će živjeti vječno. Njegova strast, disciplina i estetski senzibilitet zauvijek će ostati upisani u povijest.

