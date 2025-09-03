Beckhamov sin na meti uvreda zbog kulinarskih sposobnosti: ''Sljedeća epizoda - kako narezati kruh!''

Brooklyn Peltz Beckham na meti je komentatora na društvenih mreža zbog pripreme džema od jagode.

Unatoč svim kritikama, poduzetnički duh Brooklyna Beckhama i dalje živi, a ovoga puta u središtu pozornosti je bio džem od jagode.

Najstariji sin Victorije i Davida Beckhama, koji je nedavno postao viralan jer je obnovio zavjete sa suprugom Nicolom Peltz-Beckham bez prisutnosti svojih roditelja, sada je predstavio novi hobi i potencijalni poslovni pothvat. Nakon kuhanja i linije ljutih umaka, "ultimativno nepo-dijete" krenuo je stopama Meghan Markle i počeo praviti džem od jagode.

Biste li isprobali njegov džem od jagode? Bih, čini se ok

Ne, tako se ne radi džem od jagode

Više volim kupovni Bih, čini se ok

Ne, tako se ne radi džem od jagode

Više volim kupovni Ukupno glasova:

Galerija 27 27 27 27 27

Brooklyn Peltz Beckham - 1 Foto: Instagram

Brooklyn Peltz Beckham - 3 Foto: Instagram

Brooklyn Peltz Beckham - 4 Foto: Instagram

U videu je prikazao cijeli proces pripreme džema i punjenja staklenki, no bez obzira na sve, društvene mreže nisu bile oduševljene.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gej dizajnera i neobičnu Francuskinju upoznao je njegov bivši dečko, u braku su godinama

"Nađi pravi posao koji će ti financirati ovakav životni stil", "Prvo Meghan, sad ti! Čemu opsesija pekmezom od jagoda? Svatko to može napraviti", "Iskreno, naučila sam svoju djecu ovo raditi kad su imala 10 godina. Zabavno je, ukusno, a ne zahtijeva gotovo nikakve vještine", "Je li ovo šala?", "Meghan Markle i Brooklyn mogu živjeti u istoj kući i pretvarati se da su kuhari", "Kad pomislim na sve prilike koje je ovaj momak imao u životu i evo ga, postaje Megan Markle", "Sljedeća epizoda će biti kako napraviti kockice leda i kako narezati kruh", "Kakav divan život imaš, pereš jagode u porculanskom sudoperu. Pitam se kako je to sve moguće", "Sramota me je zbog tebe! Ovo je vrijedno cringeanja", "Zašto se ne rastaneš od Nicole i oženiš za Meghan Markle", samo je dio nebrojenih kritika na Brooklynov račun.

Brooklyn Peltz Beckham - 2 Foto: Instagram

Brooklyn Peltz Beckham - 2 Foto: Profimedia

Brooklyn Peltz Beckham - 3 Foto: Profimedia

Brooklyn Beckham (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Komentari na račun njegovog džema nisu bili jedini ispod videa. Fanovi obitelji Beckham u više navrata su se dotaknuli i zategnutih obiteljskih odnosa Brooklyna i njegovih roditelja, zbog kojih nisu bili na nedavnim rođendanskim proslavama ni obnavljanju zavjeta 26-godišnjaka s njegovom suprugom.

Kako pripremiti džem od jagode, pročitajte na Zadovoljna.hr (OVDJE).

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Modni gaf ili hrabrost? Bez grudnjaka u prozirnoj haljini podijelila je publiku

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Preporuke Kulturni fenomen: Zašto su žene lude za serijom koja je pokorila intrernet?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!

Pogledaji ovo Clubzone Legenda narodne glazbe, Ana Bekuta, stiže u Arenu Zagreb za Valentinovo!