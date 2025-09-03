Gej dizajnera i neobičnu Francuskinju upoznao je njegov bivši dečko, u braku su godinama

Ovaj par zajedno je 19 godina, a svojim neobičnim izgledom ističu se u moru poznatih parova.
Par je iz vodenog taksija iskoračio ispred hotela Excelsior, a njihovo pojavljivanje pretvorilo se u mali performans. Michele, u crnoj kombinaciji s velikim šalom i tamnim naočalama, jedva je svladavala stepenice, no njezin suprug Rick galantno joj je pomogao. Umjesto da nastave dalje, stali su usred prolaza i pred svima se strastveno poljubili, jasno pokazujući da im tuđa mišljenja nimalo ne znače.
Michele Lamy, Rick Owens Foto: Profimedia
Michele danas ima 81 godina i prava je modna ikona, poznata po tetovažama i teatralnom stilu, dok Rick, 63-godišnji dizajner, slovi za mračnog princa mode. Njihov izgled i ovog puta bio je potpuni kontrast raskošnim haljinama filmskih zvijezda koje su prolazile crvenim tepihom – ona ekscentrična i misteriozna, on u svom prepoznatljivom dark izdanju.
Njihova ljubavna priča jednako je intrigantna kao i njihove modne kreacije. Michele je rođena u Parizu, iako se godinama šuška da ima i marokanske ili rumunjske korijene. Nakon studija prava radila je kao odvjetnica, no ubrzo je promijenila životni smjer – nastupala je u kabaretu, a potom otvorila legendarni restoran i kabaret Les Deux Café, u kojem su se okupljale zvijezde poput Madonne i Grace Jones. Krajem 80-ih pokrenula je i svoj modni brend Lamy.
Upravo moda spojila ju je s Rickom Owensom. Upoznali su se preko njegova tadašnjeg dečka Ricka Castra, koji je Michele zamolio da mladom i tada anonimnom dizajneru pruži priliku. Owens je počeo raditi za nju, a kako je kasnije priznao, brzo se i zaljubio.
"Istina je da sam biseksualac. Ljudi to ne vole, bilo bi lakše da sam stopostotni homoseksualac, ali privukla me Michele i zaljubio sam se", rekao je Owens u jednom intervjuu.
Njihova poslovna i privatna priča od tada idu zajedno. Michele je bila ključna za prve korake Owensove karijere, a vrlo brzo pokrenuli su i zajednički modni brand Rick Owens. Nakon zatvaranja Les Deux Caféa, preselili su se u Pariz, gdje i danas žive, iako često borave u Veneciji.
U braku su 19 godina i svako njihovo pojavljivanje postaje mala predstava. Michele, s tetovažama na baš čudnim mjestima i uvijek ekstravagantna, i Rick, sa svojim mračnim stilom, ponovno su pokazali da ljubav i autentičnost mogu biti jednako upečatljivi kao i najglamuroznije haljine s crvenog tepiha.
