Victoria Beckham objavila golišave Davidove fotke, neke žene su se zabrinule!

Victoria Beckham užarila je društvene mreže s fotografijom svog supruga Davida u kupaćim gaćama na jahti.

Obitelj Beckham ovoga ljeta je provela krstareći na 16 milijuna funti vrijednoj jahti po Sredozemlju. Jedini koji nije bio na krstarenju bio je najstariji sin Brooklyn koji je u sukobu s ostatkom obitelji te je ljeto provezo uz suprugu Nicolu Peltz.

Jedan od događaja kojim su zaključili ljeto bio je rođendan sina Romea, kojem stariji brat nije uputio čestitku, no sudeći prema fotografijama, to nije omelo atmosferu.

Na svojim društvenim mrežama matrijarh obitelji Victoria je objavila nekoliko fotografija od ovogodišnjeg ljetovanja, a mnoge obožavateljice sigurno će oduševiti prizori nekadašnjeg nogometaša Davida u kratkim kupaćim gaćama.

Naslonjen rukama na rub palube, 50-godišnji Beckham je pokazao koliko dobro izgleda 12 godina nakon završetka igračke karijere. Bivši sportaš je isklesao svoje tijelo do savršenosti, a dodatnu primamljivost dala je preplanula put, koju je dobio nakon dugotrajnog boravka na sunčanju.

"Hvala na velikodušnosti za slajd 15", "Unatoč svom bogatstvu za koje ste oboje naporno radili da uspostavite, morate biti ponosni na svoju obitelj. To je najveća radost i nagrada", "Je li on gol?", "Izgledate kao tinejdžeri", "Davide, stavi mlijeko za sunčanje", "Uvijek nas hrani slikama svog seksi muža", "Otac je uvijek najljepši", stoji među mnogim komentarima na Victorijinu objavu.

