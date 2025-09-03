Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!

Ana Bekuta za Valentinovo će održati veliki koncert u Zagrebu, a do današnjeg statusa zvijezde prošla je kroz mnogo muka.

Diva narodne glazbe Ana Bekuta na Valentinovo 2026. će održati svoj prvi veliki koncert u Areni Zagreb.

Bit će to ujedno i njezina svečana proslava 40. godišnjice bogate karijere koju će obilježiti zajedno s hrvatskom publikom pjevajući svoje bezvremenske hitove na kojima su tijekom proslava, vjenčanja, rođendana i ostalih slavlja stasale mnoge generacije, a mnogi od nas dočekali i jutra.

Galerija 17 17 17 17 17

Ana Bekuta Foto: PR

Ana Bekuta - 4 Foto: PR

Ana Bekuta - 3 Foto: PR

Bekuta, koja će 6. rujna proslaviti 66. rođendan, rođena je kao Nada Polić, a prve nastupe je imala u sklopu školskog zbora, a potom i kulturno-umjetničkom društvu u koje ju je doveo pokojni otac Branko, koji je tamo svirao frulu. Nakon što je osvojila drugo mjesto na natjecanju "Prvi glas Priboja", upisala se u Gimnaziju "Branko Radičević" u Priboju, no prekida školovanje kada je sa 17 godina rodila sina Igora, kojeg je dala u dom za nezbrinutu djecu.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Ana je često otvoreno govorila o razlozima koji su je naveli na ovu odluku. Sina je dobila u izvanbračnoj vezi, a zbog toga je prošla kroz teška razdoblja. Bila je odvojena od djeteta, suočena s osudom okoline, što ju je duboko pogodilo. Posebno ju je boljelo što su i njezini roditelji postali meta ogovaranja u selu, iako su, po njezinom mišljenju, bili potpuno nedužni.

"Poslije strašnih unutrašnjih lomova, smjestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zacijeliti. Smatrali su me glupačom zato što 'to' nisam na vrijeme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici", objasnila je svojevremeno pjevačica za srpske medije.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Ana Bekuta Foto: Instagram

Vikendom bi ga posjećivala, a na kraju ga je ponovno uzela doma. Njegov dolazak potaknuo ju je da se brže odluči posvetiti glazbenoj karijeri, a Igor često prati majku na koncertima.

Prvu zaradu ostvarila je pjevanjem po hotelima, a 1985. godine debitirala je albumom "Ti si mene varao". Time je nastao pseudonim Ana Bekuta — za razliku od drugih Nada koje su već bile etablirane, ovo ime bilo je drugačije, upečatljivo i jedinstveno.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/Pixsell

Ana Bekuta - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zvijezda serije Nove TV najavila nam je jedno veliko iznenađenje

Kroz više od četiri desetljeća karijere izdala je između 18 i 21 studijskih albuma, uključujući hitove kao što su "Ja nisam rođena da živim sama", "Rano moja", "Oluja", "Kriv si samo ti" i mnoge druge. Svoj rad nagrađena je brojnim priznanjima, uključujući najviša državna i glazbena priznanja – poput nagrade Nacionalni glazbeni umjetnik Srbije i Povelje Kulturno-prosvjetne zajednice.

Igor, danas otac dvoje djece, ostao je jedino Anino dijete. Pjevačica je bila u višegodišnjoj vezi sa srbijanskim političarem i dužnosnikom Socijalističke partije Srbije Milutinom Mrkonjićem, sve do njegove smrti u studenom 2021. godine. Nakon nekog vremena skupila je snagu i poradila na svom izgledu, zbog čega joj mnogi i danas čestitaju i upućuju mnoštvo komplimenata.

Ana Bekuta Foto: Katarina Drajic/ATAImages/Pixsell

Aleksandra Prijović i Ana Bekuta - 1 Foto: Ivan Perić/Cropix

Nastup za Valentinovo neće biti prvi Anin nastup u Areni Zagreb. U prosincu 2024. gostovala je na trećem koncertu Lepe Brene, istom onom na kojem se folk zvijezda ozlijedila i završila na operacijskom stolu.

Mnogi fanovi zasigurno će uživati u možda najvećem samostalnom koncertu ove glazbene dive u Hrvatskoj.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Zbog golišavog outfita Heidi Klum nitko nije primijetio da je u izlazak povela kćer

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Tko je nova urednica Voguea i nasljednica legendarne Anne Wintour? Majka joj je poznata glumica!

Pogledaji ovo inMagazin Poznati Hrvati otkrili su nam nepoznate detalje o Gabi Novak i Matiji Dediću

Pogledaji ovo Clubzone Mirela Priselac Remi obrijala glavu: ''To je simboličan čin preuzimanja kontrole nad svojim "ja"