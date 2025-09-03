Tko je nova urednica Voguea i nasljednica legendarne Anne Wintour? Majka joj je poznata glumica!

Chloe Malle, kći glumice Candice Bergen, nova je urednica časopisa Vogue te će zamijeniti Annu Wintour.

Anna Wintour završila je svoju 37 godina dugu eru na funkciji glavne urednice časopisa Vogue. Svoju odluku 75-godišnjakinja je priopćila krajem lipnja, a nakon dva mjeseca je pronašla svoju nasljednicu.

U pitanju je američko-francuska urednica Chloe Malle, koja će u studenom navršiti 40 godina, a dosad je nadgledala digitalni sadržaj za Vogueove internetske stranice. Wintour je odabrala Malle za nasljednicu ističući njezin talent za balansiranje između Vogua kao simbola tradicije i inovacije u modnoj industriji, a kao urednica koja je prošla sve platforme - tiskani, digitalni, podcast i video, donosi moderni i prilagodljivi pristup koji je Vogueu potreban u digitalnoj eri.

Chloe Malle - 2 Foto: Afp

Chloe Malle - 6 Foto: Afp

Chloe Malle - 8 Foto: Afp

"Nije toliko zakopana u industriji da propušta svijet: poput najboljih dizajnera, ona razumije širu sliku mode, njezinu ulogu u oblikovanju ne samo onoga što je na modnoj pisti, već i promjenjive tkanine modernog života. Iako joj glamur crvenih tepiha nije stran, njezin talent leži u originalnom razmišljanju i marljivom radu", ispričala je Anna Wintour, opisujući Malle kao jedno od Vogueovih tajnih oružja.

Chloe Malle - 1 Foto: Profimedia

Chloe Malle - 13 Foto: Afp

Malle se ne trudi sakriti kako je imala veliku prednost u pokretanju karijere. Njezin otac je francuski redatelj Louis Malle, dok je njezina majka američka glumica Candice Bergen, koja je i sama glumica urednicu Voguea - u seriji "Seks i grad", kada se na kratko vrijeme tamo zaposlila Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

S tim pedigreom, Malle je imala najbolje moguće obrazovanje, koje uključuje studij na Brownu i Sorbonnei. Iako je priznala da joj je obiteljsko nasljeđe velika prednost, iskazala je potrebu da se dokaže vlastitim radom. Karijeru je započela u New York Observeru, prije nego što je 2011. priključena Vogueu kao Social Editor, gdje je pratila društvena događanja, vjenčanja i pokrivenost slavnih.

Tijekom godina prešla je na poziciju Contributing Editor, te od 2023. postala glavna urednica za Vogue.com, gdje je značajno povećala digitalnu angažiranost, lansirala uspješne sadržajne serije poput “Dogue” i Vogue Vintage Guide, te povećala promet tijekom ključnih događanja poput Met Gale. S novom funkcijom, Malle će preuzeti svakodnevno vođenje Voguea u tiskanom i digitalnom izdanju te redovito izvještavati Wintour.

Chloe Malle - 5 Foto: Profimedia

Chloe Malle - 6 Foto: Profimedia

Jedna od njezinih rubrika bila je i ona o ekskluzivnim vjenčanjima, pa je tako uredila intervju s Lauren Sanchez Bezos u kojem je pokazala pripreme za nedavno vjenčanje s Jeffom Bezosom.

Poput prave urednice Voguea, Malle živi na Manhattanu zajedno sa suprugom Grahamom McGrathom Albertom s kojim ima dvoje djece, a poznata je po svom diskretnom životnom stilu - više cijeni pogled na dom, kuhanje i mirne večeri nego glamurozne zabave.

Chloe Malle predstavlja novi, svježi val u Vogueu – spoj naslijeđa elite, medijskih vještina i digitalne vizije. Kao urednica s iskustvom svih formata i jasnim pogledom na budućnost, ona simbolizira ravnotežu između tradicije i inovacije. Svojom će energijom i razumijevanjem kulture stila i društva oblikovati Vogue koji je relevantan za novu generaciju čitatelja.

