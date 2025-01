Regionalna zvijezda o sinu kojeg je dala u dom za nezbrinutu djecu: "Smatrali su me glupačom..."

Ana Bekuta suočila se s teškim razdobljem nakon što je rodila sina Igora sa 17 godina, a ranije je otvoreno govorila kroz što je prolazila u tom periodu.

Srpska folk-pjevačica Ana Bekuta jedna je od najvećih regionalnih zvijezda, a sa samo 17 godina rodila je sina Igora, kojeg je tada dala u dom za nezbrinutu djecu.

Ana je često otvoreno govorila o razlozima koji su je naveli na ovu odluku. Sina je dobila u vanbračnoj vezi, a zbog toga je prošla kroz teška razdoblja. Bila je odvojena od djeteta, suočena s osudom okoline, što ju je duboko pogodilo. Posebno ju je boljelo što su i njezini roditelji postali meta ogovaranja u selu, iako su, po njezinom mišljenju, bili potpuno nedužni.

"Poslije strašnih unutrašnjih lomova, smjestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zacijeliti. Smatrali su me glupačom zato što 'to' nisam na vrijeme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici", objasnila je svojevremeno pjevačica za srpske medije.

Ana Bekuta je vikendom posjećivala sina.

"Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smiješio u krevetiću, nepogrešivo me prepoznajući. Do sljedeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko mjeseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo", rekla je ranije.

Kako je pjevačica objasnila, dolazak Igora na svijet potaknuo ju je da se brže odluči posvetiti glazbenoj karijeri. Danas su njih dvoje u izvrsnim odnosima, a Igor redovito prati majku na koncertima i nastupima.

