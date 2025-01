Ivana Kovač objavila zanimljiv citat poslije preobraćenja i života u vjeri: ''Uvjeren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli...''

Ivana Kovač javno je progovorila o novom životu s vjerom, a sad je objavila i jedan snažan citat.

Pjevačica i kćerka Miše Kovača Ivana Kovač prije nedugo vremena u svom životu doživjela je preobraćenje.

Da joj je netko prije samo dvije godine rekao da će javno svjedočiti vjeru i potpuno promijeniti svoj život, Ivana Kovač ne bi vjerovala. Danas se trudi živjeti prema kršćanskim načelima, toliko da je iz repertoara izbacila neke pjesme.

Sad je na Instagramu objavila zanimljiv citat. Na videu koji je podijelila piše: ''Uvjeren sam doista: ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubine, ni visine, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Isusu Kristu Gospodinu našem.''

''Blagoslovljeni bili u Imenu Isusovom'', pisalo je.

''Ja sam cijeli život imala osjećaj nešto fali, fali, fali i ne znaš što je, ali sad kužim što je, fali On, meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Moja mama mene već godinama pokušavala približiti Bogu. I onda je ona stalno pričala o Bogu, toliko bi pretjerala da mi je stvorila averziju, ona je godinama molila za mene i moje obraćenje. Onda su se izdogađale neke stvari koje su bile vrlo, vrlo loše i On je našao svoj put do mene, doslovno me uzeo i čupao me i još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me on želi'', započela je Ivana Kovač svoju ispovijest za IN magazin prošle godine.

''Meni da je netko rekao prije godinu i po dana da ću ovo pričati, ja bi rekla ti si lud, o čemu ti pričaš, kakva crkva, kakav Bog. Kad ga upoznaš, kad upoznaš njegovu ljubav, kad osjetiš koliko te voli, kad osjećaš njegovu prisutnost u srcu onda znaš ovo je stvarno, ovo je prisutnost živog Boga, on je živ i želi spasiti svaku dušu na ovoj zemlji. Vjera nije projekt, vjera nije lifestyle, vjera je život, istina, vjera je nešto što te mijenja, vjera je nešto što ti unosi nadu'', zaključila je Ivana.

U crkvu odlazi svakodnevno, a zašto je iz repertoara na nastupima izbacila čak i neke svoje pjesme pročitajte OVDJE.

Koliko živi u vjeri svjedoče i njezine fotografije na Instagramu. Ivana svaki put u javnosti nosi majicu s licem Isusa ili Majke Božje.

