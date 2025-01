Godinu i pol je vjerovala da je u vezi s Bradom Pittom, sve se promijenilo kad joj je uzeo milijun eura!

Francuska dizajnerica Anne prevarena je za ogromnu svotu novca jer je mislila da ga uplaćuje Bradu Pittu.

Glumac Brad Pitt ovih se dana našao u centru pozornosti nakon što je svijetom odjeknula vijest o Francuskinji koja je zbog njega ostala bez 830 tisuća eura.

Dizajnerica Anne je postala meta prevaranta, a svoje je iskustvo nedavno podijelila u intervjuu za Seven to Eight. Nakon što je podijelila svoju priču oglasio se i Brad Pitt te upozorio svoje obožavatelje na ovakve prevare.

"Užasno je što prevaranti iskorištavaju snažnu povezanost obožavatelja sa slavnim osobama. Nemojte odgovarati na takve poruke, osobito od glumaca koji uopće nisu prisutni na društvenim mrežama", rekao je on preko svog glasnogovornika, kako prenosi Independent.

Prevarant, koji je koristio AI tehnologiju za kreiranje lažnih fotografija, lociran je u Nigeriji zahvaljujući timu za digitalnu forenziku.

Anne, 53-godišnja dizajnerica interijera koja se suočavala s mentalnim problemima i razvodom, vjerovala je da je u kontaktu s Bradom nakon što je primila poruku od lažnog profila koji se predstavljao kao glumčeva majka.

''Rekla mi je da njenom sinu treba neko poput mene'', izjavila je Anne.

Komunikacija je ubrzo postala svakodnevna, a Anne je primala čak i fotografije Pitta, napravljene umjetnom inteligencijom. Pogledajte ih OVDJE.

Pitt ju je navodno i zaprosio, a obećao joj je i luksuzne poklone koje će joj poslati ako ona plati carinu. Na kraju, prevarant ju je uvjerio da uplati ogromne svote novca za navodnu terapiju raka bubrega, tvrdeći da su mu sredstva zamrznuta zbog razvoda od Angeline Jolie.

Anne je shvatila da je prevarena kada su se u medijima pojavile fotografije pravog Brada Pitta s novom djevojkom. Nakon toga prijavila je slučaj vlastima, ali se trenutno nalazi u bolnici zbog teške depresije izazvane ovom traumom.

Francuskinja Anne nije jedina prevarena. Uz nju prevareno je još žena, a više pročitajte OVDJE.

