Ivana Kovač o svom putu preobraćenja: ''Svaki dan sam u crkvi, molim jako puno. Itekako postoje raj i pakao''

Da joj je netko prije samo godinu i pol rekao da će javno svjedočiti vjeru i potpuno promijeniti svoj život, Ivana Kovač ne bi vjerovala. Danas se trudi živjeti prema kršćanskim načelima, toliko da je iz repertoara izbacila neke pjesme. Kako je od osobe koja ne mari za vjeru, postala ona koja svakodnevno dolazi u crkvu, ispričala je našoj Juliji Bačić Barać za In magazin.

''Ja sam cijeli život imala osjećaj nešto fali, fali, fali i ne znaš što je, ali sad kužim što je, fali On, meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Moja mama mene već godinama pokušavala približiti Bogu. I onda je ona stalno pričala o Bogu, toliko bi pretjerala da mi je stvorila averziju, ona je godinama molila za mene i moje obraćenje. Onda su se izdogađale neke stvari koje su bile vrlo, vrlo loše i On je našao svoj put do mene, doslovno me uzeo i čupao me i još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me on želi'', započela je Ivana Kovač svoju ispovijest za In magazin.

Ovako svoj put obraćenja opisuje pjevačica. Donedavno vjeri nije pridavala važnost, a sada svoj život ne može zamisliti bez Boga.

''Meni da je netko rekao prije godinu i po dana da ću ovo pričati, ja bi rekla ti si lud, o čemu ti pričaš, kakva crkva, kakav Bog. Kad ga upoznaš, kad upoznaš njegovu ljubav, kad osjetiš koliko te voli, kad osjećaš njegovu prisutnost u srcu onda znaš ovo je stvarno, ovo je prisutnost živog Boga, on je živ i želi spasiti svaku dušu na ovoj zemlji. Vjera nije projekt, vjera nije lifestyle, vjera je život, istina, vjera je nešto što te mijenja, vjera je nešto što ti unosi nadu'', zaključila je Ivana.

Na život prije nego što se na nagovor majke obratila, gleda ovako:

''To je ispraznost, čista ispraznost. Ja sam svaki dan u crkvi, molim jako puno. Znaš ti koliko sam ja psovala, ja sam psovala užasno prije i sad kad vratim film, pa je to grozno, grozno za čuti, ja nisam opsovala ne sjećam se otkad, nisam ogovarala ne sjećam se otkad, kad krenem osuđivati nekog, samo se sjetim ne osuđuj jer će ti biti suđeno, krenem ogovarati s prijateljicom i stanem i to je na početku borba jer mijenjaš svoju staru narav'', priča Ivana.

Svakodnevni odlasci u crkvu promijenili su joj pogled na mnoge stvari.

''Obraćam pozornost na ljude, obraćam pozornost što se dešava, je li netko tužan, treba li nekom pomoć, ne govorim samo o financijskoj pomoći, stari ljudi oni su sami, njima daj samo malo ljubavi jer Isus je ljubav, malo ljubavi njima treba, a kad pokažeš čovjeku malo ljubavi ti si njega ispunio'', govori.

Sretno i ispunjeno osjeća se otkad se trudi živjeti prema kršćanskim načelima.

''Nemoj biti ljubomoran, ako vidiš da je netko uspješan blagoslovi ga, poželi mu sto puta više uspjeha, ako ovaj zarađuje toliko i toliko blagoslovi ga nek zarađuje još 5 puta više. Ne možeš lagati, ne možeš psovati, ne možeš lokati, ne možeš bludničiti, ne možeš milijardu stvari ako hoćeš nagradu, problem najveći je kod ljudi što ili ne vjeruju ili ne vjeruju da postoji raj i pakao, a itekako postoje raj i pakao, ja sam osjetila jedno i drugo na svojoj koži doslovno'', govori Ivana.

Zato je iz svojeg repertoara na koncertima izbacila sve pjesme u kojima se spominje prokletstvo.

''Doslovno riječ prokletstvo, a prokletstvo je nešto najgore što možeš izreći nad svojim životom, proklet bio ovaj, doslovno proklinješ čovječe. Kako ja pjevam i tuđe pjesme, više manje su to tuđe pjesme'', priča.

Nedavno je objavila novu pjesmu "Bože čuvaj familiju", a i kod budućih pjesama trudit će se da budu u duhu vjere.

''Da svaka ima bar dio nečega, da li je to citat iz Biblije, iz bilo čega, ne treba biti cijela pjesma, može biti jedna rečenica. Ali mi je bitno da šaljem ljubav, šaljem nadu, da nema beznađa, da bude jednostavno svjetlo'', kaže.

Njezina velika ljubav je i pletenje. Sama izrađuje različite odjevne predmete i unikatne, pletene torbe.

''Stvara ovisnost, spava mi se, hoću spavati, ne, vuče te, to je ta neka strast, nešto je, ali obožavam to raditi. Evo recimo ova zadnja mi je najdrža, stanem i ono wow, Bože oprosti što hvalim sama sebe, ali zahvalna sam mu što mi je dao taj talent'', priznala je.

Svoju umjetničku crtu pokazuje i izrađujući i majice s vjerskim motivima.

''Di god dođem, di ste kupili majicu, doslovno ljudi trče za mnom, a ja sam rekla ne, to je moja prezentacija Gospodina na mojim koncertima i onda su mi govorili pa prodaji ih, a ja sam rekla neću jer imam osjećaj da radim grijeh, da iskorištavam Njega za neki svoj profit i onda sam rekla Bože ako je tvoja volja ti ćeš meni pokazati da li ti hoćeš da ja to prodajem ili ne'', objasnila je.

Prepoznala je znakove i odlučila prodavati ovakve majice, ali što god radila, kaže - ništa bez Boga.

''Mi smo bez njega nula, mi smo bez njega prah i pepeo i rekao je - bez mene ne možete ništa i ja sam tokom ovog perioda shvatila ja bez njega ne mogu ništa i ne želim'', zaključila je Ivana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Knoll se odvažila na hrabru promjenu izgleda, odrekla se zaštitnog znaka pa svima pokazala vještine zavodljivog plesa!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako je zgodni glumac demantirao glasine o razvodu s 23 godine starijom kolegicom, a onda je svima pokazao impresivne mišiće!