Zvijezda serije Nove TV najavila nam je jedno veliko iznenađenje

Serija ''U dobru i zlu'' vraća se na male ekrane, a jedna od najprepoznatljivijih glumica u ovoj popularnoj dramskoj priči, Katarina Baban, otkriva kako izgleda povratak u lik Petre i što publiku čeka u novim epizodama. U otvorenom razgovoru govori o izazovnim scenama, atmosferi na setu, dugogodišnjim kolegama i prijateljstvima, ali i o vlastitim profesionalnim ambicijama te planovima za budućnost. I dok Petra u seriji prolazi kroz brojne dramatične situacije, Katarina priznaje da je liku iznimno bliska i da će joj se biti teško oprostiti – no zato uživa u svakom trenutku snimanja i radu s ekipom koja ju, kaže, “uvijek nasmije do suza”.

Glumica Katarina Baban ponovno je na malim ekranima u ulozi Petre u popularnoj seriji ''U dobru i zlu''. O povratku serije, liku koji tumači i atmosferi na setu govori s puno uzbuđenja i ljubavi, a pritom otkriva i planove za budućnost.

Već na početku priznaje kako Petra ulazi u jednu neobičnu i mirniju fazu života, no s njom mir nikada ne traje dugo.

Galerija 14 14 14 14 14

''Svašta bih vam rekla, ali ne želim bacati spoilere!'', kaže Katarina kroz smijeh.

Katarina Baban - 2 Foto: Katarina Baban/Nova TV

Serija je, kako ističe, od starta bila posebna po količini akcije i napetih scena.

''Svaki lik je doživio barem jednu napetu akcijsku scenu što je meni osobno jako drago snimati. Petra je započela s velikom prometnom nesrećom da bi nastavila dalje s guranjem Crnog s balkona, još jednom nesrećom, onda raznim bježanjima i svim mogućim ludim situacijama u kojima se našla. Ili ih prouzročila!'', otkriva glumica.

Publika seriju prati s nevjerojatnim zanimanjem, što Katarina osjeća na svakom koraku.

''Nikad me više ljudi nije zaustavljalo i to iznenađujuće različitih dobnih skupina! Od djece, preko tinejdžera, majki, baki, djedova… Izgleda da svi prate ili su barem nesvjesno upućeni u radnju!''.

Katarina Baban - 3 Foto: Katarina Baban/Nova TV

Petra – borac s devet života

Svoj lik opisuje s puno ponosa:

''Petra je borac. Lukava i snalažljiva poput lisice, a spretna poput mačke. Ima devet života i uvijek se dočeka na sve četiri. Obožavam ovaj lik i jako ću se teško oprostiti s njom. Toliko srčanosti, tuge i borbenosti u jednoj ženi je zbilja zapanjujuće. Ona kad voli, voli svim srcem. Samo mora poraditi na tome da nauči to pokazati na bolji način''.

Petra joj je, kaže, vrlo bliska:

''Često na van djelujem kao da je sve dobro, dok u meni kuha milijun osjećaja, misli i problema''.

Katarina Baban - 7 Foto: Katarina Baban/Nova TV

Neke scene posebno pamti, osobito one s kolegicom Sandrom Lončarić.

''Uf. Ima par scena u novim epizodama sa Sandrom Lončarić koje sam jedva čekala snimati i koje su bile predivne, izazovne i teške. Zapravo sve scene s njom! Otkad se pojavila u seriji otvorila je jedno novo krilo mog lika i donijela toliko dubine. Obožavam ju kao osobu i glumicu i svake sekunde s njom je predivno raditi. Zajedno smo igrale u osječkom HNK, a kasnije mi je igrala mamu u Zlatnim dvorima pa smo se zbilja glumački (i privatno) zbližile.''

Set prepun smijeha i dobre energije

Posebno hvali atmosferu na setu:

''Nikad dosad nisam radila na projektu koji je toliko savršeno objedinio toliko različitih ljudi, a da se svi međusobno uistinu veselimo jedni drugima. Predivna je atmosfera i već svi cmoljimo kako ćemo si faliti. Mislim da nemamo nikoga tko smiruje atmosferu, što god da krene ide do kraja. Jako se puno smijemo i brinemo jedni o drugima''.

Dodaje da dobra kemija iza kamere pomaže prenijeti emocije pred kamerom: “Najviše scena od starta imam s Enesom i Lenom. Svi troje se volimo dobro nasmijati pa toga nikad ne fali. Lena i ja znamo biti živac pa najčeće isto reagiramo na određene stvari.”

Zvijezde serije ''U dobru i zlu'' - 9 Foto: Instagram

Uloge koje je dosad ostvarila oblikovale su je kao glumicu:

''Ova će definitivno ostaviti traga. Svaka nova uloga mi donese nešto što nisam znala da imam u sebi. Uvijek pronađem nešto izazovno u projektu, čak i ako se na prvu učini da će biti prelako''.

Profesionalne ambicije i želje za budućnost

Balans između televizije, kazališta i drugih projekata joj ne predstavlja problem:

''Lako i uhodano. Organizacija kao ključ uspjeha''.

Otkriva i žanrove u kojima bi se voljela okušati:

Katarina Baban - 5 Foto: Instagram

''Ne mogu prežaliti što kod nas nitko ne želi snimati romantične komedije. Pitke su, lagane, duhovite i pamtljive. Evo u tako nečem bih voljela zaigrat. I u nekom jako dobrom hororu. Osim što ne znam vrištati, to bi bio problem''.

Trenutno, kaže, više traži unutarnji mir nego nove projekte:

''Trenutno sam u fazi gdje pokušavam malo zatomiti svoju profesionalnu ambiciju i malo više se posvetiti svom miru, privatnom životu i potpunoj reorganizaciji života. Volim raditi, uvijek ću raditi, tako da se oko toga uopće ne brinem. Ljepota je ovog posla što si uvijek možeš sam napraviti posao, čak i kad prilike i projekti ne dolaze.”

Katarina Baban, Lena Medar, Sandra Lončarić Foto: Instagram

Ipak, otkriva i jedno veliko iznenađenje:

''Na pomolu je jedan projekt van naše granice…''.

Jedna od najpopularnijih domaćih serija, vraća se s novim zapletima i intrigama, uz vrhunsku glumačku postavu koja na setu već vrijedno snima nove nastavke.

Nove epizode dramske serije ''U dobru i zlu'' ne propustite od utorka, 9. rujna na Novoj TV!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Victoria Beckham objavila golišave Davidove fotke, neke žene su se zabrinule!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Ovaj imidž Borne Sose otišao je u povijest! Pogledajte kako sada izgleda