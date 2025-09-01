Spletke, trudnoće, ljubavni trokuti i preobraćenja! Otkrivamo što donosi nova sezona omiljene serije ''U dobru i zlu''.

Serija ''U dobru i zlu'' uskoro se vraća na male ekrane, a glumci nove epizode snimaju punom parom. Mi smo zavirili na set, a Momčilo Otašević, Katarina Baban i Enes Vejzović našem Davoru Gariću otkrili su kakve peripetije i i zavrzlame čekaju vaše omiljene likove u novoj sezoni. A dok gledatelji čekaju nove nastavke, od večeras u 20.15 mogu ponovno pratiti omiljene Zaglavčane u najgledanijoj domaćoj seriji Kumovi.

Omiljena dramska serija ''U dobru i zlu'' vraća se na male ekrane. Pripremite se za nove, još intrigantnije zavrzlame, u režiji dobro nam poznatih likova.



''Petra dolazi u jedno posebno poglavlje u svojem životu. U prvoj sezoni smo je upoznali kao jednu vrckastu, problematičnu osobu, koja je možda na prvi dojam djelovala kao da je skoncentrirana na nešto materijalno. Sad dolazi jedna malo drukčija Petra koja je naučila bitnije lekcije u životu i odlučila se posvetit bitnijim stvarima. Preporođena!'', priča Katarina Baban.

Ipak, Petra i dalje igra na dva fronta.''A s Petrom se to nikad ne zna, ali ide ka tome da bude bolja! Ide ka tome da stvarno bude dobra osoba, i da drugima čita bukvicu, da nitko ne čita njoj!''.Momčilo Otašević priznaje nam da njegov lik, Crni, postaje još crnji.

''Pa vjerojatno!¨Vjerojatno! Jer kako vrijeme ide dalje on dolazi na neke sve luđe ideje i sprovodi ih i meni se čini da što više idemo pri kraju, mislio sam da će se to spustiti, ali ne, ne, to non stop ide gore!'', otkrio nam je Momčilo.



Crni ne preza ni pred čim, no iza ljušture opakog kriminalca krije se emotivac.

''Ja mislim da bi Crni ustvari volio da ima familiju, da to bude sve po PS-u i kako treba i da on jadan iz toga radi sve što radi, al tu će stalno bit neki sukobi, to nema šanse da bude mirno, slatko, normalno! Ne, ne može to! A bilo bi i dosadno!'', dodao je.

Lorena je u visokom stupnju trudnoće, a prinova unosi novu dimenziju u njezin život.



''Vidjet ćemo kako će se Lorena snaći u toj ulozi i još važnije kako će se Jakov snaći u toj ulozi. Za sad su Lorena i Jakov jako dobro. Za sad sve ide u dobrom smjeru pa ćemo vidjeti'', priča glumica Lena Medar.

Može li se tu nanjušiti neki novi korak u vezi?

''Pa možda i može! Hahaha...'', natuknula nam je.



Građevinski poduzetnik s dobrim vezama u podzemlju, Joco i dalje je vrlo poduzetan.



''Njegove preokupacije su oduvijek bile i zauvijek će biti njegov posao i žena koju voli. On je i dalje u pokušaju izgradnje krila bolnice, i u jednom turbulentnom, čak bih rekao i misterioznom odnosu sa svojom ljubavlju, u liku Petre'', kaže Enes.



Petra je srcu prirasla i ovoj slavnoj Slavonki koja ju je utjelovila.

''Meni je ovo najdraži i najzabavniji lik koji sam igrala do sad. Od samog starta kad sam pročitala prve epizode koje sam vidjela, bilo mi je ''Ovo će biti jedan jako zabavan projekt!'' i baš mi ju je gušt igrati. Od svih njezinih faza, kakve god da je probleme imala... Najdraža mi je bila kad je baš bila u kaosu, kad je radila na sto različitih fronti, koordinirala, muljala, igrala igrice, to mi je bila isključivo najzabavnija faza jer je donosila i neke akcijske scene i svašta nešto se događalo'', priča Katarina.



Simpatičan Crnogorac uvijek donosi dobro raspoloženje na set serije. Pitamo se koliko mu treba da se iz zabavljača na setu ''prešalta'' u nemilosrdnog zlikovca.



''A ništa! Odmah. Posao je posao. Čak dok sam snimao i Kumove paralelno, još je bilo lakše. Ujutro imam Janka, popodne Crnog, jasna je razlika pa mi je još lakše promijenit. Sekundu prije akcije se priča neka glupa fora i kažu ''akcija, idemo'', scena gdje treba nekog da ubijem neđe il ne znam ja što'', priča Momčilo.

Serija ''U dobru i zlu'' gledatelje je osvojila na prvu, a čini se da i glumci uživaju u procesu stvaranja.



''Ajme, to je uvijek divno! Užasno puno ljudi, uvijek su svi sretni, veseli. Stalno je neka zezancija. Nekad je važnije s kim radiš nego šta radiš, ali ovdje nekako ogromna sreća i blagoslov da i s kim radiš i šta radiš je predivno i pregenijalno i toliko lagano. Rekla sam ''Da nemam ovoliko genijalnu ekipu, u nekim trenutcima ne znam kako bih izdržala, jer ovaj tempo je full jak!'' Ali uz ovakve ljude baš budem presretna. Ekipa ispred i iza kamere, svi su...uhhh, jako sam zahvalna!'', priča Lena.



Dramska serija ''U dobru i zlu'' na program Nove TV vraća se uskoro, a dodajmo i vijest da nove epizode omiljene domaće serije ''Kumovi'' možete gledati već večeras od 20i15 na Novoj TV.

