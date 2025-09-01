Severina se javila iz srca Europe s važnog zadatka: "Sve to radim zbog nje..."

Severina se iz Bruxellesa uključila u kampanju "My Voice, My Choice" i posvetila emotivnu poruku ženama, inspiriranu vlastitom majkom.

Naša pjevačica Severina se javila iz srca Europe, Bruxellesa, gdje sudjeluje u kampanji "My Voice, My Choice", usmjerenoj na osnaživanje žena i podizanje svijesti o njihovim pravima.

Na svom Instagramu podijelila je emotivan video sa ženske večere održane u sklopu kampanje, uz opis koji je dirnuo mnoge pratiteljice.

"Bruxellesu, nešto sam se sjetila svoje mame:

'Mesto maturske slike na tablou,

u nekom izlogu na lokalnom korzou,

sve što radim ja, ja radim zbog nje..."

Pogledaji ovo Celebrity Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona

...i ne samo zbog nje, nego i za brojne druge žene, djevojke, djevojčice…

Bruxelles, 01.09.2025.

Nastavit će se...", napisala je Severina.

Pogledaji ovo Celebrity Prizor najstarije sestre reality klana u tanga-badiću utišao priče o kojima se šuškalo

Galerija 25 25 25 25 25

Seve najavila veliki spektakl u Splitu i Zagrebu, poznati su datumi!

OVDJE pogledajte što je Severini pošlo za rukom nešto što nije još nijednom domaćem izvođaču.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Žanamari u bikiniju okrenula leđa kameri, reakcije fanova sve govore!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Brat princeze Diane podijelio rijetke prizore mjesta na kojem se nalazi njezino posljednje počivalište

Pogledaji ovo Celebrity Da se rastopite od slatkoće! Mate Bulić objavio video s dječakom koji je osvojio sva srca