Da se rastopite od slatkoće! Mate Bulić objavio video s dječakom koji je osvojio sva srca

Mate Bulić raznježio je javnost nakon što je dječaka Josipa, koji je osvojio srca publike pjevajući njegov hit, pozvao na pozornicu, a potom ga i posjetio kod kuće.

Pjevač Mate Bulić nedavno je podijelio video na kojem s njim na pozornici dječak od nekoliko godina pjeva njegov veliki hit ''Moja Hercegovina'', koji je obišao društvene mreže i raznježio brojne korisnike.

Sve se dogodilo kada je osvanuo video dječaka koji na očevim ramenima pjeva u sav glas, a Mate ga je zato sada na koncertu u Sinju pozvao pred publiku.

''Tako se pjeva iz srca. Nakon što je osvojio svačije srce, red je bio i da sinoć u Sinju na pozornicu izvedemo našu malu zvijezdu, Josipa iz Košuta. Video sve govori. Bravo!'', napisao je tada.

No sada priča dobiva nastavak te je Mate Instagramu podijelio da je preslatkog dječaka Josipa posjetio u njegovog kući.

"Došao u posjet kod mog malog kolege Josipa iz Košuta. Pa da čujem što radi moja mala zvijezda", napisao je u opisu, a njihova zajednička izvedba "Domu mom" rastopila je srca brojnih pratitelja.

"Bravo", "Ajme kako je sladak", "Mate, svaka vam čast", samo je dio komentara.

