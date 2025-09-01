Suprugu Brucea Willisa napali zbog teške odluke koju je donijela o njegovu zdravlju

Emma Heming progovorila je o osudama s kojima se suočila zbog brige o Bruceu Willisu, ističući kako želi podržati sve one koji se nose s teškom realnosti skrbi o teško bolesnim osobama.

Supruga Brucea Willisa, Emma Heming, izjavila je kako smatra da je prebrzo i nepravedno osuđuju zbog načina na koji se brine za njega usred napredovanja njegove demencije.

Naime, Emma je nedavno otkrila da joj je najteža odluka bila ta da ga preseli u zasebnu prizemnu kuću, odvojenu od njihove glavne obiteljske kuće. Tamo živi uz pomoć tima koji mu pruža cjelodnevnu njegu, a Emma često dolazi s njihovim kćerima Mabel (13) i Evelyn (11), kako bi s njim provodile vrijeme, uključujući zajedničke doručke i večere.

"Bruce bi to htio za naše kćeri. Htio bi da žive u domu prilagođenom njihovim potrebama, a ne njegovim", rekla je Emma.

Bruce Willis i Emma Heming - 2 Foto: Instagram

Par je sve to otkrio u posebnoj emisiji ABC-ja s Diane Sawyer pod nazivom "Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey".

Sada, u dobi od 47 godina, Emma kaže da je doživjela kritike gledatelja zbog odluka koje je donijela u pokušaju da pomogne Bruceu (70) da se nosi s bolešću.

Bruce Willis i Emma Heming (Foto: Instagram) Foto: Instagram

"Prečesto se skrbnici brzo i nepravedno osuđuju od strane onih koji nisu prošli ovim putem ni stajali na prvoj crti", napisala je Emma u petak na Instagramu.

"Istina je da dijeljenje može potaknuti različita mišljenja, ali još važnije, ono stvara povezanost i potvrdu za one koji se svakodnevno suočavaju s realnostima brige o drugome."

"Zbog njih dijelim – kako bih izgradila dublju povezanost sa zajednicom koja razumije ovo putovanje", rekla je.

Bruce Willis i Emma Heming (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Bruce Willis i Emma Heming (Foto: AFP) Foto: Afp

Bruce boluje od frontotemporalne demencije (FTD), bolesti koja u početku ne uzrokuje gubitak pamćenja, već zahvaća dijelove mozga zadužene za govor i osobnost.

U novoj objavi Emma je pohvalila emisiju Diane Sawyer jer je na lijep način podigla svijest o FTD-u i stavila fokus na skrbnike.

"Znala sam da ćemo dijeljenjem naših intimnih trenutaka naići na dvije vrste ljudi – one s mišljenjem i one s iskustvom", dodala je.

Istaknula je i to da je u komentarima najčešće nailazila na ljude s mišljenjem, koji brzo osuđuju skrbnike, i da se upravo s time skrbnici često bore – osudom i kritikom.

