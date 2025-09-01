Kruži snimka podrške dok je Halid u bolnici: Stihovi za pjevača rasplakali regiju!

Halid Bešlić hospitaliziran je zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, a podrška obožavatelja i kolega preplavila je društvene mreže.
Pjevač Halid Bešlić (71) ovih je dana završio na liječenju u Sveučilišnom kliničkom centru u Sarajevu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Vijest je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje mu obožavatelji šalju riječi podrške i ohrabrenja, nadajući se da će još jednom izaći kao pobjednik iz borbe sa zdravstvenim tegobama.
Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL
Neki su mu čak posvetili emotivne stihove. Jedan korisnik TikToka posebno se istaknuo pjesmom u koju je vješto uklopio naslove Halidovih najpoznatijih hitova, a video je ubrzo postao viralan, izazvavši val emocija među njegovim fanovima.
@amrakumro Sto se isplakah Boze dragi🥹 Babo ce se dici iz pepela kao 100 puta do sada❤️ Inspiracija je za dobrotu i ljubav, postovanje- inspiracija je samo za dobro sto jedan covjek moze imati. NIKAD I NIKO KAO KRALJ ! Sve si nas babo nasekirao al tebi je oprosteno❤️ Halid je mnogo voljen ! #halidbeslic #amrakumro #fyp #balkantiktok #viral ♬ original sound - Amra Kumro -Prof. Estr.Novinar
Prema ranijim napisima u medijima, pjevač se suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nakon tegoba s jetrom, navodno su počeli otkazivati i bubrezi, što je dodatno uznemirilo javnost. Mnoge kolege s estrade također su mu uputile poruke podrške.
Halidov menadžer je za In magazin progovorio o njegovom stanju, a sve detalje pročitajte OVDJE.
