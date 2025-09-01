Kruži snimka podrške dok je Halid u bolnici: Stihovi za pjevača rasplakali regiju!

Halid Bešlić hospitaliziran je zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, a podrška obožavatelja i kolega preplavila je društvene mreže.

Pjevač Halid Bešlić (71) ovih je dana završio na liječenju u Sveučilišnom kliničkom centru u Sarajevu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Vijest je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje mu obožavatelji šalju riječi podrške i ohrabrenja, nadajući se da će još jednom izaći kao pobjednik iz borbe sa zdravstvenim tegobama.

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Neki su mu čak posvetili emotivne stihove. Jedan korisnik TikToka posebno se istaknuo pjesmom u koju je vješto uklopio naslove Halidovih najpoznatijih hitova, a video je ubrzo postao viralan, izazvavši val emocija među njegovim fanovima.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li baš sve o Petru Graši? U našem kvizu testirajte znanje o njegovom životu i karijeri

Prema ranijim napisima u medijima, pjevač se suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nakon tegoba s jetrom, navodno su počeli otkazivati i bubrezi, što je dodatno uznemirilo javnost. Mnoge kolege s estrade također su mu uputile poruke podrške.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Preporuke I žiri i publika složni: Mirotvorac najbolji film 23. Liburnia Film Festivala

Halidov menadžer je za In magazin progovorio o njegovom stanju, a sve detalje pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Brat princeze Diane podijelio rijetke prizore mjesta na kojem se nalazi njezino posljednje počivalište

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Sevkina anegdota iz Italije nasmijat će vas do suza: ''Uhvatili su nas na prepad...''

Pogledaji ovo Celebrity Od gej glasina do reinkarnacije! Ovo su najluđe teorije zavjera koje godinama kruže o Taylor Swift