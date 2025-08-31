Pretraži
hvaljeni dokumentarac

I žiri i publika složni: Mirotvorac najbolji film 23. Liburnia Film Festivala

Piše showbuzz.hr, Danas @ 19:49 Preporuke komentari
Liburnia Film Festivalu - dobitnici nagrada Liburnia Film Festivalu - dobitnici nagrada Foto: PR/Liburnia Film Festivalu

Osim što je osvojio nagradu za najbolji film, ''Mirotvorac'' je ponio i nagradu publike, s visokom prosječnom ocjenom 4,85.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Charles Earl Spencer podijelio fotografije mjesta na kojem počiva princeza Diana
javnosti je zabranjen prilaz
Brat princeze Diane podijelio rijetke prizore mjesta na kojem se nalazi njezino posljednje počivalište
Severina na Instagramu podijelila anegdotu s odmora
''Kada će repriza?''
Sevkina anegdota iz Italije nasmijat će vas do suza: ''Uhvatili su nas na prepad...''
Kviz o Petru Graši
10 pitanja!
Znate li baš sve o Petru Graši? U našem kvizu testirajte znanje o njegovom životu i karijeri
I žiri i publika složni: Mirotvorac najbolji film 23. Liburnia Film Festivala
hvaljeni dokumentarac
I žiri i publika složni: Mirotvorac najbolji film 23. Liburnia Film Festivala
Georgina Rodriguez stigla je u Veneciju
vatrena georgina
Zna kako ukrasti show! Obline stisnula u čipkastu haljinicu, a na ruci prsten o kojem svi pričaju
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Sandra Bagarić podijelila urnebesne fotografije sa suprugom Darkom Domitrovim
''sam si...''
''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Gordon Ramsay bio na operaciji nemelanomskog raka kože
zahvalan na brzoj reakciji
Najpoznatijem chefu na svijetu otkrili karcinom: ''Obećavam vam da...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam ju vidio"
Objasnio što se dogodilo
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam je vidio"
show
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Sandra Bagarić podijelila urnebesne fotografije sa suprugom Darkom Domitrovim
''sam si...''
''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Razvija se na kostima
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
zabava
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Urnebesno
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
Urnebesno
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
tech
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
I kako nam to može pomoći da ga bolje razumijemo
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Upozorenje vladajućima nakon provedenog istraživanja: Ovo je poziv na buđenje jer alternativa je sumorna
O tome treba misliti već sad
Upozorenje vladajućima nakon provedenog istraživanja: Ovo je poziv na buđenje jer alternativa je sumorna
sport
Veliki preokret u prodaji Rijeke: The Athletic otkrio da Mišković ostaje vlasnik kluba
Detalji posla
Veliki preokret u prodaji Rijeke: Mišković dobio "i ovce i novce"
Šok na Poljudu! Jedan od najboljih igrača otišao iz Hajduka, već je napustio i grad
opa!
Šok na Poljudu! Jedan od najboljih igrača ove sezone otišao iz Hajduka, već je napustio i grad
Kovačević nakon drame u Varaždinu priznao: "Možda sam više očekivao od njega..."
Prvi remi
Kovačević nakon drame u Varaždinu priznao: "Možda sam više očekivao od njega..."
tv
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
DALEKI GRAD
Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
Što još mogu izgubiti doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
LEYLA
Što još mogu izgubiti doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
putovanja
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Mali trenuci koji znače najviše: Zašto volimo prvi gutljaj nakon dugog dana
Pokrovitelj Heineken®
Mali trenuci koji znače najviše: Zašto volimo prvi gutljaj nakon dugog dana
novac
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Kava oko 10 eura
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Julia Roberts u Versace haljini u Veneciji
Divno, divno!
Kakav stil, kakav kroj, kakvi detalji! Haljina Julije Roberts pravo je remek-djelo, izrada je trajala 300 sati
Recept za kolač čupava Kata
Provjereni recept
Obožavamo ovaj stari kolač, savršen je uz kavu, a priprema se baš jednostavno
sve
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene