Nebojša Slijepčević i Stanko Herceg birali najbolje učeničke filmove o iskustvu izbjeglica

Festival tolerancije i UNHCR Hrvatska proglasili su, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. prosinca, najbolje učeničke filmove u sklopu projekta ''Nada daleko od kuće'', dijela višegodišnjeg programa ''Artematizacija – umjetnost razumijevanja'', usmjerenog na poticanje empatije, međukulturnog dijaloga i razumijevanja iskustava izbjeglica među mladima. Program se provodi kontinuirano i do danas je obuhvatio više od 10.000 učenika iz cijele Hrvatske.

Ovogodišnji ciklus uključio je više od 100 učenika iz 10 osnovnih škola. Polaznici su prošli filmske radionice koje su vodili Bacači Sjenki, kao i predavanje o medijskoj pismenosti koje je održao Alen Galović, medijski urednik i stručnjak za medijsko obrazovanje. Nakon edukacija, učenici iz sedam škola: OŠ Marije Jurić Zagorke (Zagreb), OŠ Strahoninec (Čakovec), OŠ Klinča Sela, OŠ Pavleka Miškina (Zagreb), OŠ Pećine (Rijeka), OŠ Ivo Andrić (Zagreb) i OŠ Centar (Rijeka) — snimili su i prijavili svoje filmove na natječaj.

Stručni žiri okupljao je nagrađivanog redatelja Nebojšu Slijepčevića, renomiranog snimatelja Stanka Hercega, Kristinu Benić Belavić iz UNHCR Hrvatska, mladu osobu s izbjegličkim iskustvom iz DR Konga te Natašu Popović, direktoricu Festivala tolerancije. Riječ je o žiriju koji spaja umjetničku izvrsnost, profesionalno znanje i osobna iskustva prisilnog preseljenja, što je rezultiralo promišljenim, vjerodostojnim i iznimno angažiranim ocjenama pristiglih radova. Nagrade su objavljene povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca.

Prvu nagradu osvojio je film ''Domovina u srcu'' (OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb). Stanko Herceg obrazložio je odluku žirija: ''Film pripovijeda dvije istinite i potresne, ali iznimno emotivne priče o djevojčici Martini iz Bolivije i dječaku Maksu iz Ukrajine, koji su morali napustiti svoje domovine zbog ratova. Jednostavnim filmskim jezikom film prikazuje razloge njihova odlaska i kako im je Hrvatska postala novo i sigurnije mjesto za život. Martina i Maks zahvalni su na prilici za radosnije i bezbrižnije odrastanje, ne zaboravljajući dom i obitelj koju su ostavili.''

Drugonagrađeni film ''Nepodnošljiva lakoća nestajanja'' (OŠ Klinča Sela) istaknuo se originalnošću i filmskom razigranošću. Nebojša Slijepčević rekao je: ''Kroz različite filmske trikove autori uspješno dočaravaju osjećaj djeteta koje je prisiljeno napustiti svoj dom i sve što poznaje. Film je realiziran s duhom, veseljem i toplinom, a trud cijelog kolektiva ostavlja snažan emotivni trag na gledatelju.''

Treću nagradu osvojio je film ''Svijetlo nade i u mraku'' (OŠ Ivo Andrić, Zagreb). Član žirija iz DR Konga komentirao je: ''Film prikazuje početke djece u novoj školi, njihove izazove i nadu u stjecanje novih prijatelja. Prepoznajem u tim situacijama vlastito iskustvo i osjećam povezanost s prikazanim emocijama.''

Posebno priznanje pripalo je filmu ''Duga koja spaja'' (OŠ Pećine, Rijeka). Nataša Popović istaknula je: ''Iako film koristi jednostavniji filmski pristup, njegova toplina, simbolika i jasna edukativna poruka zaslužuju posebno isticanje. Kroz dojmljive prizore školskog dvorišta učenici prenose važnu poruku o empatiji, otvorenosti i ulozi svakodnevnih gesta u stvaranju osjećaja dobrodošlice. Duga nacrtana kredom, koju djevojčica dijeli sa svojim vršnjacima, postaje simbol dobrodošlice i trenutak u kojem se razlike počinju doživljavati kao bogatstvo, a ne prepreka.''

Projekt ''Nada daleko od kuće'' provodi se u sklopu višegodišnjeg programa ''Artematizacija – umjetnost razumijevanja'', strateškog partnerstva Festivala tolerancije i UNHCR-a. Od 2018. godine program promiče razumijevanje i uspješnu integraciju izbjeglica u hrvatsko društvo, smanjuje predrasude te približava javnosti stvarne priče osoba koje su bile prisiljene napustiti svoje domovine. Kroz filmske radionice, edukacije, festivalske programe, tematske rasprave i umjetničke aktivnosti, program gradi prostor solidarnosti i dijaloga o iskustvima izbjeglica svih uzrasta.

Pobjedničke filmove moguće je pogledati OVDJE.