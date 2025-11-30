Tko je šarmantni Britanac iz nove božićne komedije? Slavu duguje popularnoj seriji

Connor Swindells iza sebe ima već zapažene uloge, a sada se pojavio i u novom božićnom filmu.

Britanski glumac Connor Swindells novo je lice blagdanske komedije ''Jingle Bell Heist'', koja donosi razigranu akciju uoči Božića.

U filmu glumi Nicka O’Connora, nespretnog mehaničara koji se uoči Badnjaka nađe u središtu neobične pljačke luksuzne robne kuće – sve kako bi svojoj obitelji osigurao bolji život.

Film ''Jingle Bell Heist'' Foto: Profimedia

29-godišnji Swindells se proslavio ulogom Adama Groffa u popularnoj seriji ''Sex Education'', a gledatelji ga pamte i iz uspješnih projekata kao što su ''Barbie'', ''Emma'', ''Rogue Heroes'' i ''The Vanishing''.

Connor Swindells Foto: Profimedia

Connor Swindells Foto: Profimedia

Iako svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, poznato je da je u sretnoj vezi s glumicom Amber Anderson, s kojom se i vjenčao 2024. godine, piše Daily Mail.

Connor Swindells, Amber Anderson Foto: Profimedia

Aktivan je i na društvenim mrežama, a njegov Instagram profil, koji prati 1,1 milijuna ljudi, često otkriva isječke sa snimanja i trenutke iz svakodnevice.

S novom ulogom u božićnoj komediji, karizma i talent Connora Swindellsa ponovno dolaze u prvi plan – a čini se da mu popularnost tek kreće uzlaznom putanjom.

Connor Swindells Foto: Profimedia

Connor Swindells Foto: Profimedia

