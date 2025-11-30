Tko je šarmantni Britanac iz nove božićne komedije? Slavu duguje popularnoj seriji

Connor Swindells iza sebe ima već zapažene uloge, a sada se pojavio i u novom božićnom filmu.
Britanski glumac Connor Swindells novo je lice blagdanske komedije ''Jingle Bell Heist'', koja donosi razigranu akciju uoči Božića.3 vijesti o kojima se priča "Tko nije, neka proba" Markantni Šime predstavio adventski hit, a nije trebalo dugo da se javi i Maja Šuput! ''Sve bih ponovila'' Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama ''pa evo sad ne znam...'' Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!
U filmu glumi Nicka O’Connora, nespretnog mehaničara koji se uoči Badnjaka nađe u središtu neobične pljačke luksuzne robne kuće – sve kako bi svojoj obitelji osigurao bolji život.
Film ''Jingle Bell Heist'' Foto: Profimedia
29-godišnji Swindells se proslavio ulogom Adama Groffa u popularnoj seriji ''Sex Education'', a gledatelji ga pamte i iz uspješnih projekata kao što su ''Barbie'', ''Emma'', ''Rogue Heroes'' i ''The Vanishing''.
Connor Swindells Foto: Profimedia
Connor Swindells Foto: Profimedia
Iako svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, poznato je da je u sretnoj vezi s glumicom Amber Anderson, s kojom se i vjenčao 2024. godine, piše Daily Mail.
Connor Swindells, Amber Anderson Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Najslađa verzija pjesmice! Korana Gvozdić objavila rođendansku čestitku koja topi srca
Aktivan je i na društvenim mrežama, a njegov Instagram profil, koji prati 1,1 milijuna ljudi, često otkriva isječke sa snimanja i trenutke iz svakodnevice.
S novom ulogom u božićnoj komediji, karizma i talent Connora Swindellsa ponovno dolaze u prvi plan – a čini se da mu popularnost tek kreće uzlaznom putanjom.
Connor Swindells Foto: Profimedia
Connor Swindells Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Drele iznenada otkazao aktivnosti zbog zdravstvenih problema
Galerija 4 4 4 4 4
U urnebesnoj božićnoj priči glumi sa slatkicom koja je od dječje zvijezde stigla do glavne junakinje, a o kome se radi saznajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fatalna novinarka u korzetu s prorezom do pupka zaradila stotine tisuća lajkova
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Majka našeg neprežaljenog košarkaškog Mozarta nije prošla nezapaženo na špici
Pogledaji ovo Clubzone Mladi Slavonac raspametio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu, gužve gotovo zaustavile promet