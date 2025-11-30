Majka našeg neprežaljenog košarkaškog Mozarta nije prošla nezapaženo na špici

Biserka Petrović pojavila se na zagrebačkoj špici, a njezin osmijeh i stil nisu mogli proći nezapaženo.

Hladnu i sunčanu subotnju zagrebačku špicu za šetnju centrom grada iskoristila je i Biserka Petrović, majka naših legendarnih košarkaša Aleksandra i Dražena Petrovića.

84-godišnja Biserka, nasmiješena i vedra, nije prošla nezapaženo. Naši su je fotografi snimili dok je ležerno šetala u elegantnom bež kaputu s velikim džepovima i zlatnim gumbima, ispod kojeg je nosila jednostavan pulover.

Biserka Petrović Foto: Josip Moler / CROPIX

Styling je upotpunila tamnim rukavicama i torbicom sa zlatnim lancem, dok je njezina frizura s prepoznatljivim šiškama bila besprijekorna.

Biserka Petrović Foto: Josip Moler/Cropix

Inače, Dražen je preminuo 7. lipnja 1993. godine u prometnoj nesreću u Njemačkoj.

In Magazin: Memorijal Dražen Petrović - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Biserka Petrovic Foto: Josip Moler/Cropix

