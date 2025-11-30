Majka našeg neprežaljenog košarkaškog Mozarta nije prošla nezapaženo na špici

Biserka Petrović pojavila se na zagrebačkoj špici, a njezin osmijeh i stil nisu mogli proći nezapaženo.
Hladnu i sunčanu subotnju zagrebačku špicu za šetnju centrom grada iskoristila je i Biserka Petrović, majka naših legendarnih košarkaša Aleksandra i Dražena Petrovića.3 vijesti o kojima se priča "Tko nije, neka proba" Markantni Šime predstavio adventski hit, a nije trebalo dugo da se javi i Maja Šuput! ''Sve bih ponovila'' Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama ''pa evo sad ne znam...'' Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!
84-godišnja Biserka, nasmiješena i vedra, nije prošla nezapaženo. Naši su je fotografi snimili dok je ležerno šetala u elegantnom bež kaputu s velikim džepovima i zlatnim gumbima, ispod kojeg je nosila jednostavan pulover.
Biserka Petrović Foto: Josip Moler / CROPIX
Styling je upotpunila tamnim rukavicama i torbicom sa zlatnim lancem, dok je njezina frizura s prepoznatljivim šiškama bila besprijekorna.
Biserka Petrović Foto: Josip Moler/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Sreća u Jolinoj obitelji! Zbog predivne objave pljušte čestitke
Inače, Dražen je preminuo 7. lipnja 1993. godine u prometnoj nesreću u Njemačkoj.
In Magazin: Memorijal Dražen Petrović - 3 Foto: DNEVNIK.hr
U Šibeniku je u listopadu prošle godine bila premijera filma o njegovu životu, a kako je tada bilo, prisjetite se OVDJE.
Biserka Petrovic Foto: Josip Moler/Cropix
Galerija 8 8 8 8 8
Tko još nije propustio špicu na prvi dan zagrebačkog Adventa pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Najslađa verzija pjesmice! Korana Gvozdić objavila rođendansku čestitku koja topi srca
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole! Više o tome pisali smo OVDJE.
Tko je ljepotica u pripijenoj haljini koja je špicu osvojila blistavim osmijehom? OVDJE saznajte o kome se radi.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Clubzone Mladi Slavonac raspametio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu, gužve gotovo zaustavile promet
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša olimpijka nakon dalmatinske svadbe organizirala feštu i u Beogradu, odakle je njezin suprug
Pogledaji ovo Celebrity Drele iznenada otkazao aktivnosti zbog zdravstvenih problema