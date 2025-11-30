Naša olimpijka nakon dalmatinske svadbe organizirala feštu i u Beogradu, odakle je njezin suprug

Barbara Matić i Filip Đinović, kako su otkrile društvene mreže, svadbeno slavlje nastavili su u Beogradu.
Na društvenim mrežama osvanuli su prizori s još jedne svadbene proslave naše zlatne olimpijke Barbare Matić. Nakon raskošne dalmatinske svadbe, slavlje se nastavilo i u Beogradu, odakle je njezin suprug Filip Đinović.
Instagram Storyji su otkrili da je fešta organizirana u jednom beogradskom restoranu, a sve je označeno kao "Pt. 2", čime je jasno naznačeno da je riječ o nastavku bajkovite svadbene priče.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
Barbara je i ovaj put zablistala u dvije različite haljine. Za prvi ples s Filipom, uz emotivnu pjesmu Olivera Dragojevića "Vjeruj mi kad ti kažem da te volim", odabrala je elegantnu bijelu kreaciju zatvorenog kroja, dok je za ostatak večeri promijenila outfit i zaigrano zaplesala u kratkoj haljini s uzorkom.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
Barbara Matić Foto: Instagram
Podsjetimo, Barbara i Filip izrekli su sudbonosno "da" nedaleko od Trogira u listopadu, a više o tome saznajte OVDJE.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
Poznato je i da se srbijanski džudaš i džud sudac zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini, iz Beograda preselio u njezin rodni Split.
''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima
već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'', rekla je Barbara ranije za naš IN magazin.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nedavno je otkrila kakav je život u braku. Više o tome pročitajte OVDJE.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
Barbara Matić - 4 Foto: Instagram
