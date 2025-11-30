Naša olimpijka nakon dalmatinske svadbe organizirala feštu i u Beogradu, odakle je njezin suprug

Barbara Matić i Filip Đinović, kako su otkrile društvene mreže, svadbeno slavlje nastavili su u Beogradu.

Na društvenim mrežama osvanuli su prizori s još jedne svadbene proslave naše zlatne olimpijke Barbare Matić. Nakon raskošne dalmatinske svadbe, slavlje se nastavilo i u Beogradu, odakle je njezin suprug Filip Đinović.

Instagram Storyji su otkrili da je fešta organizirana u jednom beogradskom restoranu, a sve je označeno kao "Pt. 2", čime je jasno naznačeno da je riječ o nastavku bajkovite svadbene priče.

Barbara je i ovaj put zablistala u dvije različite haljine. Za prvi ples s Filipom, uz emotivnu pjesmu Olivera Dragojevića "Vjeruj mi kad ti kažem da te volim", odabrala je elegantnu bijelu kreaciju zatvorenog kroja, dok je za ostatak večeri promijenila outfit i zaigrano zaplesala u kratkoj haljini s uzorkom.

Podsjetimo, Barbara i Filip izrekli su sudbonosno "da" nedaleko od Trogira u listopadu, a više o tome saznajte OVDJE.

Poznato je i da se srbijanski džudaš i džud sudac zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini, iz Beograda preselio u njezin rodni Split.

''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima

već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'', rekla je Barbara ranije za naš IN magazin.

Nedavno je otkrila kakav je život u braku. Više o tome pročitajte OVDJE.

