Maja i Šime novom prisnom fotkom pokazali da u njihovu odnosu vlada prava harmonija

Na društvenim mrežama osvanuo je novi prizor Maje i Šime u zajedničkom izlasku.

Maja Šuput i njezin partner Šime Elez na Instagramu su se pohvalila fotografijom iz svog novog izlaska.

Osmijesi, nježni pogledi i modna usklađenost bili su dovoljan znak da među njima i dalje vlada prava harmonija.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja je zablistala u bijelom odijelu i upečatljivim potpeticama, dok je Šime odabrao crno odijelo u opuštenijem tonu.

Inače, Maja je za naš IN magazin nedavno komentirala medijske napise o odnosu sa Šimom.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

''Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, obzirom da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da li je to kriza. Pa evo sad ne znam, znači nije dobro kad ima previše jer ljudima bude više loše od tebe. Nije dobro ni kad te nema jer onda vjerojatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans. Možda trebam pitati neke agencije. Znači dva dana izađi na slici, pa četiri ne'', rekla nam je.

Markantni Šime predstavio je svoj adventski hit. Više o tome pisali smo OVDJE.

