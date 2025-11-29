Peđa Grbin više ne izgleda ovako! Zbog plemenite akcije ostao bez zaštitnog znaka

Peđa Grbin pridružio se ovogodišnjem izdanju Bradate aukcije i obrijao svoj zaštitni znak.
Studeni se približava svom kraju, a time i kampanja o važnosti muškog zdravlja, pogotovo o prevenciji raka prostate. S posljednjim danima predzadnjeg mjeseca 2025., mnogi muškarci počeli su brijati svoje brade, a među njima se našao i bivši predsjednik SDP-a i sadašnji gradonačelnik Pule Peđa Grbin.3 vijesti o kojima se priča ''Sve bih ponovila'' Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama kolege u šoku Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina ''pa evo sad ne znam...'' Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!
Grbin se pridružio akciji Bradata aukcija u jednom pulskom kafiću, a rezultate brijanja, nakon čega bi ga neki mogli teško prepoznati, pokazao je na društvenim mrežama.
Galerija 25 25 25 25 25
Peđa Grbin - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Peđa Grbin Foto: Instagram
Peđa Grbin Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Špica puna poznatih uoči Adventa: Zagreb je živnuo i bez lampica!
"Prije i poslije. Jer brada će narasti, ali m**a neće!", napisao je Grbin pozvavši sve da se pridruže.
Privremeni izgled nije promaknuo ni njegovim pratiteljima.
Bradata aukcija - 3 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Bradata aukcija - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Bradata aukcija - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
"Tak mlado nisi izgledao ni prije skoro 30 godina", "Sa ili bez brade(muda) gospodin!", "e treba ti brada izgledaš top", "Bolje je s bradom", "Nešto si mi golobradan", "Kao dječarac", "Kao tinejdžer si na drugoj", "Peđa ti si meni seksi sa i bez", napisali su mu na Facebooku.
Kako izgleda njegova supruga, pogledajte OVDJE.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zbog ove snimke Thompsonove nećakinje s medenog mjeseca javila se i njegova supruga!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mladi Vinkovčanin pohvalio se fotkom s glazbenom legendom, usporedbe ne prestaju
Pogledaji ovo Celebrity Nova drama: Meghan Markle se ponovno našla u središtu modnog skandala
Pogledaji ovo Zanimljivosti Advent u Zagrebu svečano otvoren: Pogledajte kako je izgledalo paljenje prve svijeće na Manduševcu!