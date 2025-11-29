Peđa Grbin više ne izgleda ovako! Zbog plemenite akcije ostao bez zaštitnog znaka

Peđa Grbin pridružio se ovogodišnjem izdanju Bradate aukcije i obrijao svoj zaštitni znak.

Studeni se približava svom kraju, a time i kampanja o važnosti muškog zdravlja, pogotovo o prevenciji raka prostate. S posljednjim danima predzadnjeg mjeseca 2025., mnogi muškarci počeli su brijati svoje brade, a među njima se našao i bivši predsjednik SDP-a i sadašnji gradonačelnik Pule Peđa Grbin.

Grbin se pridružio akciji Bradata aukcija u jednom pulskom kafiću, a rezultate brijanja, nakon čega bi ga neki mogli teško prepoznati, pokazao je na društvenim mrežama.

Peđa Grbin - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Peđa Grbin Foto: Instagram

Peđa Grbin Foto: Instagram

"Prije i poslije. Jer brada će narasti, ali m**a neće!", napisao je Grbin pozvavši sve da se pridruže.

Privremeni izgled nije promaknuo ni njegovim pratiteljima.

Bradata aukcija - 3 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Bradata aukcija - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Bradata aukcija - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

"Tak mlado nisi izgledao ni prije skoro 30 godina", "Sa ili bez brade(muda) gospodin!", "e treba ti brada izgledaš top", "Bolje je s bradom", "Nešto si mi golobradan", "Kao dječarac", "Kao tinejdžer si na drugoj", "Peđa ti si meni seksi sa i bez", napisali su mu na Facebooku.

