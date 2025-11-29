Špica puna poznatih uoči Adventa: Zagreb je živnuo i bez lampica!

Ususret otvorenju zagrebačkog Adventa, mnogi poznati Hrvati su subotu prijepodne su se prošetali špicom.
Zagreb se ove subote pripremao za otvaranje Adventa, koji će i ove godine metropolu pretvoriti u pozornicu mirisa, glazbe i svjetla blagdana. Na Trgu bana Jelačića na Manduševcu upalit će se prva adventska svijeća, nakon čega će se otvoriti Ledeni park uz balet Orašar i upaliti tisuće lampica na različitim lokacijama u centru.3 vijesti o kojima se priča kolege u šoku Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina ''pa evo sad ne znam...'' Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom! ''Sve bih ponovila'' Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama
Prije nego se i službeno uđe u blagdansko razdoblje, poznati su iskoristili priliku da se prošeću centrom Zagreba, usprkos hladnoći i oblačnom vremenu.
Galerija 36 36 36 36 36
Miro Ungar Foto: Josip Moler/Cropix
Ivana Lovrić Foto: Josip Moler/Cropix
Goran Mileusnić Foto: Josip Moler/Cropix
Lovro Juraga Foto: Josip Moler/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Zbog ove snimke Thompsonove nećakinje s medenog mjeseca javila se i njegova supruga!
I ove subote Cvjetni trg obilovao je aktivnostima i ljudima koji su uživali u ispijanju kave i druženju s drugima. Priliku da se prošeću nisu propustili Mirela Holy, Biserka Petrović, Ivana Lovrić, Josip Dikan Radeljak, Niko Tokić Kartelo, Olja Vori, Tomislav Horvatinčić, Miro Ungar, Luciano Plazibat, Goran Grgić, Devin Juraj i mnogi drugi.
Luciano Plazibat Foto: Josip Moler/Cropix
Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix
Miran Kurspahić Foto: Josip Moler/Cropix
Petra Meštrić Foto: Josip Moler/Cropix
Lana Pavić i Marko Kožul Foto: Josip Moler/Cropix
Tko je sve prošao Bogovićevom ulicom i došao na Cvjetni, pogledajte u fotogaleriji.
Kako je bilo protekli tjedan, pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Nova drama: Meghan Markle se ponovno našla u središtu modnog skandala
Pogledaji ovo Celebrity Tko je švedska pop senzacija? Lijepa plavuša vlasnica je nekih od najvećih hitova koje znate