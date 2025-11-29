Špica puna poznatih uoči Adventa: Zagreb je živnuo i bez lampica!

Ususret otvorenju zagrebačkog Adventa, mnogi poznati Hrvati su subotu prijepodne su se prošetali špicom.

Zagreb se ove subote pripremao za otvaranje Adventa, koji će i ove godine metropolu pretvoriti u pozornicu mirisa, glazbe i svjetla blagdana. Na Trgu bana Jelačića na Manduševcu upalit će se prva adventska svijeća, nakon čega će se otvoriti Ledeni park uz balet Orašar i upaliti tisuće lampica na različitim lokacijama u centru.

Prije nego se i službeno uđe u blagdansko razdoblje, poznati su iskoristili priliku da se prošeću centrom Zagreba, usprkos hladnoći i oblačnom vremenu.

Miro Ungar Foto: Josip Moler/Cropix

Ivana Lovrić Foto: Josip Moler/Cropix

Goran Mileusnić Foto: Josip Moler/Cropix

Lovro Juraga Foto: Josip Moler/Cropix

I ove subote Cvjetni trg obilovao je aktivnostima i ljudima koji su uživali u ispijanju kave i druženju s drugima. Priliku da se prošeću nisu propustili Mirela Holy, Biserka Petrović, Ivana Lovrić, Josip Dikan Radeljak, Niko Tokić Kartelo, Olja Vori, Tomislav Horvatinčić, Miro Ungar, Luciano Plazibat, Goran Grgić, Devin Juraj i mnogi drugi.

Luciano Plazibat Foto: Josip Moler/Cropix

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Miran Kurspahić Foto: Josip Moler/Cropix

Petra Meštrić Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Pavić i Marko Kožul Foto: Josip Moler/Cropix

Tko je sve prošao Bogovićevom ulicom i došao na Cvjetni, pogledajte u fotogaleriji.

