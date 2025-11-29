Zbog ove snimke Thompsonove nećakinje s medenog mjeseca javila se i njegova supruga!

Lejdi Perković Jarnec je objavila video kako sa suprugom Ivanom Jarnecom pleše na plaži i pada u more.

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, uživa u medenom mjesecu sa svojim suprugom, poznatim plesačem Ivanom Jarnecom.

Dva i pol mjeseca poslije vjenčanja u Varaždinu, par je otputovao na daleku Arubu otkud Lejdi objavljuje videe i fotografije.

Galerija

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 5 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 2 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Misica Laura se vratila iz Tajlanda, pogledajte fotke s dočeka!

Oboje poznati po svojoj energiji, spontanosti i savršenoj kemiji na plesnom podiju, ovoga su puta osvojili društvene mreže plesom sa pješčane, sunčane plaže.

Lejdi Perković Jarnec Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec, Ivan Jarnec Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec Foto: Instagram

Na predivnoj tirkiznoj obali, s luksuznim kruzerom u pozadini, Lejdi i Ivan snimili su niz upečatljivih kadrova koji izgledaju kao scena iz glazbenog videa. U laganim, ljetnim outfitima i okruženi kristalno čistim morem, zaplesali su sensuale ritmove uz savršenu sinkronizaciju, osmijehe i prepoznatljivu karizmu.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 4 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi, u elegantnom bijelom kompletu i s cvijetom u kosi, te Ivan u jednostavnoj bijeloj košulji i kratkim hlačama, kreirali su pravi mali spektakl za kameru. S lakoćom su izvodili figure, okrete i podizanja, sve dok nisu završili – pravo u more.

"Kad ja želim plesati, a on ima drugačije planove", napisala je Lejdi u svojoj objavi, ispod koje se javila i njezina strina, Thompsonova supruga Sandra s tri emotikona srca.

Kakvu vjenčanicu je nosila na vjenčanju, pogledajte OVDJE.

Nedavno se našalila na račun onih koji su htjeli na dvoranske koncerte njezinog strica, a više pogledajte OVDJE.

