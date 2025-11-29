Misica Laura se vratila iz Tajlanda, pogledajte fotke s dočeka!

Laura Gnjatović vratila se u Hrvatsku nakon jednomjesečnog boravka u Tajlandu, a na aerodromu je imala manji doček.

Hrvatska predstavnica na Miss Universe Laura Gnjatović vratila se u zemlju poslije mjesec dana boravka u Tajlandu.

Zadarska ljepotica sletjela je u Zagreb prije podneva, gdje su je dočekali članovi obitelji, vlasnici licence za Hrvatsku Vladimir i Marija Kraljević, nekadašnje Miss Universe Hrvatske, novinari i obožavatelji.

Laura Gnjatović - 2 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović - 3 Foto: Instagram Screenshot

U zagrebačku zračnu luku stigla je nakon zaustavljanja u Beču.

Nakon prolaska kroz vrata, Laura se rukovala s Vladimirom Kraljevićem, dok je Marija uručila 23-godišnjakinji buket cvijeća. Nakon kratkog fotografiranja, susrela se i zagrlila s majkom, ponavljajući "Ajme, hvala vam!" i našalivši se "Pa ljudi jesam ja pobijedila ili što?".

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Laura Gnjatović/Instagram

Finale Miss Universe je održano u noći s četvrtka na petak, a Laura je ostvarila plasman među prvih 30. Pobjednica nikad kontroverznije izdanja je Meksikanka Fatima Bosch, čije proglašenje je popraćeno zvižducima.

Laura Gnjatović - 12 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović - 8 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović - 6 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović - 5 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović - 16 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović - 17 Foto: Igor Soban/PIXSELL

