Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama

Nekadašnja televizijska voditeljica Sandra Križanec bila je gošća emisije ''Zdravlje na kvadrat'' kod Dalibora Bosančića.

U otvorenom i emotivnom razgovoru Sandra Križanec, nekadašnja voditeljica Dnevnika, govorila je o stresu, zdravstvenim izazovima, selu, obitelji i poslu koji ju je obilježio.

Već na početku razgovora otkriva koliko je taj poziv zahtjevan:

''Duplo. Deset godina kraće. Mislim, to je činjenica! Puno naših kolega, nažalost, već je otišlo. Ali to je, rekla bih, isto kao i u vojsci, u policiji, na neki način poziv. To nije posao jer da to ne voliš, ne bi toliko dugo radio.''

Iako se trenutačno povukla sa ekrana, profesionalni refleksi i dalje su tu. Kaže da joj je potrebno još vremena da se u potpunosti mentalno odmori od televizije:

''Sad samo pratim, onda analiziram tko je kako što rekao, o čemu i tako. Dakle, po tom pitanju ne mogu taj mentalni sklop još uvijek malo smiriti!''

Sandra ne skriva da se godinama borila s nizom zdravstvenih problema. Stres je, kaže, bio okidač gotovo svega.

O svojim dijagnozama govori vrlo otvoreno, ali i s dozom humora:

''Deset je dijagnoza. Znaš, ne znam gdje si stao brojati, ali desetih je na papiru.''

Sve je počelo s autoimunim poremećajem štitnjače:

''Kod mene je krenulo sa Japancem, znači Hashimoto je bio taj koji je bio prvi. Znači okidač štitnjača, pa sam s 47 kilograma i svojih sandarnih 50 otišla malo gore.''

No problemi se tu nisu zaustavili.

''Onda je nakon toga uslijedio jedan malo teži infarkt, dakle srčani udar. Onda je došao dijabetes, pa sam preslatka, pa kad me ponude kolačima negdje kad dođem ja kažem ne bih, ja sam preslatka. I onda ljudi misle kako si ja tepam.''

Zato kaže kako neće detaljno nabrajati sve:

''Ne, ode emisija, ode, gotovo.''

Malo je poznato da Sandra obožava selo, rad u vrtu i jednostavan život. O tome govori s posebnim žarom.

''Ajme divnoća.''

Voli cvijeće, povrće, krumpir — „lički, lički“, kaže kroz smijeh — a ni poslovi poput cijepanja drva nisu joj strani. Kuhanje posebno voli, iako priznaje da je u posljednje vrijeme malo popustila:

''Trpi sad ova kuhinja recimo. Baš tu sam popustila. Ja jako volim kuhati.''

Podrijetlo je, kaže, oblikovalo velik dio njezina karaktera. Slavonija joj jako nedostaje:

''Jako. Jako, znači, zato što… ljudi su dolje drugačiji, smireniji. Nema ludila u prometu, manje su pod stresom. Naučili su živjeti s manje. Znači, manje je više.''

Kad razmišlja o mirovini, lokacija nije presudna — važno je okruženje koje liječi dušu:

''Bitno da je zeleno, bitno da je, ono… ili Slavonija, može biti čak i Dalmacija. Ja ti imam svakakve krvi. Tako da, sudim se k’o Zagorka, svađam se k’o Dalmatinka, tvrdoglava sam k’o Ličanka, dobra sam k’o Slavonka.''

Bi li sve ponovila?

"Bih? Sve bih ponovila!''

Čak i stres koji ju je pratio kroz karijeru:

''Uz svu muku koju sam prošla, nisam baš imala bajan život, ali sam upoznala prekrasne ljude, njih bi recimo ponovila.''

A posao?

''Mislim da isto bih.''

Iako ju je koštao zdravlja, smatra da nijedna druga profesija ne bi donijela toliko raznolikih susreta:

''Pored svog stresa bih, jer mislim da niti jedan posao ne bi mi omogućio upoznati toliko različitih ljudi.''

Najbolnije poglavlje njezina života tiče se obitelji. Oboje roditelja izgubila je relativno mlade.

''Oboje roditelja sam izgubila relativno mladih, sa 68 godina. Otišao je tata pa mama.''

Majčina borba s karcinomom ostavila je dubok trag:

''Gledala sam sve te muke… Ona je bila jedan užasan fajter. Ja sam puno lošije to podnijela od nje i to se odrazilo na zdravlje.''

Najgori trenutak i danas nosi u mislima:

''Stalno mi se vraćaju te slike nje, kad mi pogledom traži pomoć, ja ne mogu pomoći.''

Dolazak u praznu kuću u Našicama posebno ju pogađa:

''Kad dolazim u kuću… što je ta kuća prazna. Ali roditelji su roditelji i mama je mama.''

Sandra danas, nakon svih borbi, želi poslati samo jednostavnu, ali važnu poruku:

''Želim gledateljima puno zdravlja prije svega, i naravno da prate na Novoj i dalje ‘Zdravlje na kvadrat’.''

