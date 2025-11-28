Damjan Tepić nakon ispadanja o najtežem izazovu u MasterChefu: ''Želiš sve, a ne možeš ništa promijeniti''

Damjan Tepić u emotivnom razgovoru nakon kulinarske avanture prisjetio se najizazovnijih trenutaka i otkrio što slijedi dalje.

Nakon posljednjeg stres testa kulinarski show MasterChef napustio je Damjan Tepić. Njegov odlazak nije prošao nezapaženo, a tim povodom razgovarali smo s njim o iskustvu u showu, izazovima, prijateljstvima, planovima za budućnost i svemu onome što se događalo iza kamera.

Damjan je otvoreno podijelio kako se osjeća sada kada se sve slegnulo i kada je natjecanje iza njega.

"Trebalo je vremena da se naviknem da nema više te jutarnje euforije kad idemo na snimanje, nema trke frke od samog jutra. Sve ide lijepo lagano svojim tokom."

Damjan Tepić

Otkrio je i je li ga trenutak ispadanja iznenadio ili je osjećao da se to možda približava.

"Iskreno, iznenadilo me kao i sve ostale, ali Bože moj sve je to igra neko mora i ispasti ne možemo baš svi pobijediti."

Prisjetio se i prve misli koja mu je proletjela glavom kada je čuo presudu žirija.

"Udahni duboko, idemo dalje jedan MasterChef se za tebe završio, a drugi i onaj još teži tek počinje."

Komentirao je na što je najponosniji kada pogleda svoj put u showu.

"Na to da ni jednog trena nisam odustao ma koliko bilo teško nekada. Naučen sam da ako možeš pomoći pomogneš, ako ne možeš onda nastaviš dalje svojim putem to je nešto što me vodilo od samog početka jer MasterChef sam po sebi nije samo kuhanje već mnogo više od toga."

Prisjetio se i najtežih i najdražih izazova u ovoj kulinarskoj avanturi.

"Jedan od najtežih izazova za mene je bio gastro duel kad sam kuhao samo 15 min, želiš sve, a ne možeš ništa promijeniti. A najdraži definitivno imam dva, prvi je kad smo Antonija i ja kuhali u paru, tada nam je baš bilo zabavno, imali smo dosta ideja i zanimljivih kombinacija. Drugi je dolazak šefa Dine Šeparovića i moje posljednje kuhanje. Zahvaljujući šefu Dini imali smo priliku da osjetimo tu pravu pozitivnu energiju iz profesionalne kuhinje. Šef s toliko priznanja i nagrada, a opet se jako potrudio da nam sve objasni i uvede u njegovo jelo. Volio bih jednog dana da radim s njim i dobijem priliku da učim od tako talentiranog chefa."

Damjan Tepić

Osvrnuo se i na odnos s ostalim kandidatima te nam otkrio s kim je ostvario najjaču povezanost.

"Slobodno mogu reći ima dosta ljudi tu, bili smo kao jedna veća obitelj. Naravno moja MasterChef sestra Antonija, od prvog dana smo se našli, takvi prijatelji se ne rađaju svaki dan, ja u obitelji imam dosta sestara, od ove godine imam još jednu. Pored nje nikako ne mogu da ne izdvojim Selmu i samo poželim svima u životu jednu Selmu. Rekao sam ako nekad budem imao priliku da biram s kim bih radio to bi definitivno bio Egon, kolegijalan i izuzetno posvećen momak. I naravno tu su Endrina, Kruno, Vjeko i još puno njih."

Damjan se kratko osvrnuo i na odnose dok kamere nisu snimale.

"Realno kad pogledamo da je dvadeset i nešto različitih karaktera živjelo i kuhalo zajedno, slobodno mogu reći da sam se i sam iznenadio koliko smo se lijepo slagali."

Damjan Tepić

Komentirao je i koji ga je kandidat najviše iznenadio.

"Mark mislim da nas je sve iznenadio sa svojim kako on kaže genijalnim idejama, vila nam je bila prepuna njegovih eksperimenata."

Osvrnuo se i na komentare žirija te otkrio kako su mu najviše pomogli.

"Bili su tu za sva pitanja i savjete koji su nam trebali."

Objasnio je i kako je doživljavao kritike.

"Došli smo ovdje kao početnici da naučimo što više tako da od prvog dana, svaka kritika me tjerala samo naprijed jer sam vjerovao da su sve dobronamjerne."

Prisjetio se i trenutka kojeg bi volio ponovno proživjeti pred žirijem.

"Možda jelo koje mi nisu probali zbog viška komponente. Bilo je dobro po meni pa bih želio da čujem i njihovo mišljenje."

Otkrio je i je li bilo ponuda nakon showa.

"Naravno ponuda ima, ali sad ne treba srljati već odabrati pravu za sebe."

Govorio je i o planovima za budućnost u gastronomiji.

"Apsolutno da MasterChef je bio potvrda da želim da se bavim gastronomijom, što više učim i širim svoje znanje."

Otkrio je i što bi volio da publika zna o njemu, a nije se stiglo prikazati.

"Sve što se trebalo znati o meni tamo je bila prilika da se vidi i čuje, naravno na kraju dana kad se kamere ugase svi smo mi normalni ljudi. Na setu smo se bodrili i šalili jer smo bili povezani nekom energijom koju poznaju samo ljudi koji su imali priliku biti tamo."

Damjan Tepić

Podijelio je i razmišljanja o otvaranju vlastitog ugostiteljskog koncepta.

"Za sad ne, ali jednako dana sigurno da želim imati nešto svoje. Restoran pun dobre hrane i ljudi naravno."

Za kraj, poslao je poruku budućim kandidatima:

"Ako želite probati nešto što vam ostaje urezano za čitav život, da napravite lijepe uspomene, da upoznate nove ljude nađete i prijatelje. Selma je stalno govorila što vojska i MasterChef spoje to nitko ne razdvoji. Dobijete ekipu s kojom živite, dijelite hranu, prostor, smijeh, suze, uspjeh, bol, dobre, a i loše kritike, dijelite sve i kad izađete iz svega toga imate skroz drugi pogled na život, pogled na sve. Da bi znali o čemu ja to pričam prijavite se, jer nije isti osjećaj gledati preko malih ekrana i biti tamo."

Damjan Tepić

