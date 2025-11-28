Bivši predsjednik zbunio javnost neobičnom objavom iz kreveta

Fotografije u pidžami izazvale su lavinu komentara, a mnogi su pomislili da su generirane umjetnom inteligencijom.

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor zbunio je javnost neobičnim prizorima koji su osvanuli na njegovim službenim profilima na Facebooku i Instagramu.

Naime, bivši državni čelnik na fotografijama pozira u pidžami. Na jednoj opušteno čita jutarnje vijesti, na drugoj pije kavu, a zatim leži u krevetu u društvu plavuše u toplesu.

Objava ima više od četiri tisuće lajkova i više od 100 komentara – neki pratitelji bili su iznenađeni, drugi su smatrali da je objava neprimjerena, treći su ga hvalili, a neki su pomislili da je riječ o fotografijama generiranima umjetnom inteligencijom.

Unatoč lavini komentara koju su prizori izazvali, ubrzo je postalo jasno o čemu je riječ. Bivši predsjednik snimio je reklamu za poznati brend pidžama i posteljine, koje je u objavi predstavio kao ''idealan božićni poklon''.

