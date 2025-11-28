Slavni glumac preminuo nakon kobnog pada s krova

Tony Germano izgubio je život nakon što je pao s krova vlastitog doma dok je provjeravao radove.

Tony Germano, brazilski glumac i cijenjeni glasovni umjetnik s bogatom karijerom dugom više od tri desetljeća, preminuo je nakon tragične nesreće u svom domu u São Paulu, piše Daily Mail. Imao je 55 godina.

Kako prenose strani mediji, nesreća se dogodila u srijedu. Glumac se popeo na krov svog doma kako bi provjerio napredak radova no izgubio je ravnotežu i pao, a ozlijede su bile kobne za njegov život.

"S dubokom tugom potvrđujemo smrt glumca i glasovnog umjetnika Tonyja Germana u srijedu, 26. studenoga u jutarnjim satima. Tony je pao u svojoj rezidenciji i, nažalost, nije preživio ozljede'', rekli su glumčevi predstavnicii za People.

Večer ranije proveo je u društvu sestre, djelovao je sretno i uzbuđeno zbog novog životnog poglavlja.

Germano je ostavio snažan trag u kazalištu, glumeći u brojnim svjetski poznatim produkcijama poput ''The Phantom of the Opera'', ''Miss Saigon'', ''Jekyll & Hyde'' i ''Fiddler on the Roof''.

Bio je prepoznatljiv i u svijetu sinkronizacije, gdje je posudio glas likovima u brojnim popularnim projektima – među njima su ''Go, Dog, Go!'' (Netflix), ''Nicky, Ricky, Dicky & Dawn'' (Nickelodeon), te Disneyeva igrana verzija ''Ljepotice i zvijeri''. Njegov glas mogli su čuti i gledatelji crtića ''Elena od Avalora'', ''Muppeti'' i ''Divlji zapad šerifke Callie''.

Na filmskom platnu pojavio se u ostvarenjima poput ''Phantom Summer'' i ''Necropolis Symphony'', a posljednju ulogu ostvario je u filmu ''Labirint izgubljenih dječaka'', prikazanom u listopadu na 49. Međunarodnom filmskom festivalu u São Paulu.

Tony Germano pokopan je u četvrtak u mjestu Vargem Grande Paulista.

