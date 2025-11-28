Tko je gost koji stiže u stres test MasterChefa? Iza njega stoji vrlo inspirativna priča

Bračanin Dino Šeparović 2021. prijavio se na MasterChef, a danas je chef restorana s Michelinovom preporukom!

U večerašnjoj epizodi ''MasterChefa'' kandidate očekuje novi izazov u kojem će imati priliku pokazati sve što znaju. Njihovi tanjuri izazvat će raznolike reakcije žirija – od iskrenog oduševljenja do otvorenih kritika. Nakon kuhanja, uslijedit će trenutak istine – saznat ćemo tko je bio najslabiji i tko ide u stres test.

Tamo ih čeka posebna kulinarska prepreka, ali i prilika za dokazivanje. Novi gostujući chef bit će Dino Šeparović, koji će kandidatima zadati zahtjevan zadatak – pripremu replike svog jela, bez recepta.

Dino Šeparović Foto: Nova TV

Dino, koji se prijavio za MasterChef još 2021. godine, ali tada nije mogao sudjelovati zbog poslovnih obaveza, sada dolazi kao chef.

''To pokazuje koliko možete u nekoliko godina napredovati kad se trudite i radite to s ljubavlju'', poručit će kandidatima.

Dino Šeparović, žiri MasterChefa Foto: Nova TV

A izazov će biti nimalo lagan: ''U tri etape pripremat ćemo jelo od kamenica.''

Dino Šeparović Foto: Nova TV

Inače, on je vlasnik Konobe Kala s otoka Brača, koju vodi zajedno sa suprugom Miom. Bračanin Dino ujedno je i chef restorana s Michelinovom preporukom!

Aktivan je i na Instagramu, gdje s nešto više od 2000 pratitelja dijeli kulinarske majstorije, ali i tople, obiteljske trenutke iz svakodnevice.

Dino Šeparović Foto: Nova TV

Kako će se kandidati u stres testu snaći, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!

