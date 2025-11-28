Naša glumica simpatičnom fotografijom potvrdila lijepu vijest: ''Imala sam neki predosjećaj...''

U obitelji Vukes ponovno vlada veliko uzbuđenje – Nevena i Marko očekuju još jedno dijete.

Glumica Nevena Vukes i njezin suprug, glazbenik Marko Vukes, čekaju svoje drugo dijete.

Nevena je vijest o trudnoći podijelila na Instagramu, objavila je fotografiju s Jelenom Tomašević i Jelenom Pudar iz benda Neverne bebe, pri čemu je otkrila da je i sama u drugom stanju.

Tada je jedna njezina pratiteljica napisala: "Već neko vrijeme imam osjećaj, draga Nevena, da si ti ta druga trudnica."

Jelena je odgovorila: "Odličan osjećaj imate," čime je razveselila brojne pratitelje.

Nevena i Marko već su roditelji trogodišnjeg sinčića Teodora.

Par se vjenčao 2017. godine u Mariji Bistrici, Markovu rodnom mjestu. Među uzvanicima bila je i njihova prijateljica Doris Pinčić Guberović, koja ih je nekoć i spojila, kad su oboje došli na rođendan njezina sina Donata.

Zbog ljubavi je Nevena napustila rodni Kragujevac i doselila u Hrvatsku, a u Zagorju danas uspješno vodi dječje kazalište ''Vende tam'', koje je osnovala prije pet godina.

2020. godine Marko i Nevena prošli su kroz teško razdoblje života. Naime, u razornom zagrebačkom potresu 22. ožujka 2020. ostali su bez svog doma, zbog čega su trebali preseliti u kontejner od 12 kvadrata. Takva sudbina potaknula ih je da pronađu snagu i zajedno izgrade svoj novi dom, zbog čega se Marko na neko vrijeme povukao sa scene.

Još početkom iste godine je sa suprugom uselio u montažnu kućicu u Mariji Bistrici, koju su zajedno sagradili uz pomoć bližnjih, a u veljači im je stigao sinčić.

