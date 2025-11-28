Dugo ga nismo vidjeli: Kako danas izgleda najpoznatiji agent s malih ekrana?

Mark Harmon snimljen je u jednom od rijetkih javnih izlazaka nakon što je 2021. napustio "NCIS."

Legendarni glumac Mark Harmon, za milijune gledatelja zauvijek poznat kao neponovljivi Leroy Jethro Gibbs iz serije "NCIS", ponovno je viđen na ekranu nakon četiri godine glumačke pauze, a paparazzi su ga uhvatili i u rijetkom opuštenom izdanju ispred njegova doma u Los Angelesu.

Ovaj 74-godišnjak, ikona televizijskih procedurala, snimljen je u društvu, samo nekoliko dana nakon što se iznenada pojavio u crossover epizodi "NCIS" i "NCIS: Origins".

Za razliku od čestih televizijskih pojavljivanja, gdje je uvijek imao ozbiljni izraz lica, Harmon je viđen s velikim osmijehom, potpuno sijedom i nešto prorijeđenom kosom i u odličnom raspoloženju.

Harmonov povratak izazvao je oduševljenje gledatelja, ali i pitanje: čime se danas zapravo bavi jedan od najpoznatijih televizijskih istražitelja?

Iako se 2021. emotivno oprostio od uloge koja mu je obilježila karijeru, Harmon je ostao blisko vezan uz franšizu. I dalje je izvršni producent i jedan od ključnih ljudi iza kamere. Na ekranu se ponovno pojavio zahvaljujući posebnoj ideji producenata spin-off serije "Origins". Harmon ju je opisao kao "previše dobru da bi ju odbio", a svojim povratkom podsjetio je gledatelje zašto je Gibbs bio i ostao srce NCIS-a.

"Ponosan sam na priču koju rade i činilo se kao pravo vrijeme da ponovno posjetimo Gibbsa", ispričao je Harmon, koji je narator u seriji "NCIS: Origins", no uloga mlađeg Gibbsa je pripala Austinu Stowellu.

Prije nego što je postao Gibbs, Harmon je glumio u nizu filmova i televizijskih serija, a duga karijera priskrbila mu je ulogu najseksi muškarca prema PEOPLE-u 1986. godine.

Harmon drži svoj privatni život daleko od svjetla reflektora. Sa suprugom, glumicom Pam Dawber, zvijezdom serije "Mork & Mindy", u braku je od 1987. godine, a zajedno imaju dva sina Seana (37), koji je u originalnom NCIS-u glumio mlađu verziju Gibbsa, i Tyja (33).

Iako se Harmon povukao iz glume kako bi se posvetio mirnijem životu, jasno je da njegova ljubav prema NCIS-u i dalje postoji. Za obožavatelje koji se pitaju hoće li se Gibbs ikada vratiti "za stalno", Harmon ostavlja vrata poluotvorenima, iako za sada uživa u zasluženoj tišini nakon 20 godina akcije.

