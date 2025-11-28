Kakve to veze Ana Rucner ima s obaranjem Guinessovog rekorda?

Hrvatska violončelistica bila je dio najvećeg humanitarnog glazbenog događaja u povijesti.

Hrvatska violončelistica Ana Rucner ovih je dana sudjelovala na jednom od najznačajnijih kulturno-humanitarnih događaja današnjice, stodnevnoj proslavi stogodišnjice rođenja Sri Sathya Sai Babe, manifestaciji koja je okupila najistaknutije umjetnike, znanstvenike, sportske i humanitarne predstavnike iz 100 zemalja svijeta u organizaciji fondacije One World, One Family.

U sklopu programa otvorena je i najveća besplatna privatna bolnica na svijetu za siromašne, kapaciteta 600 kreveta, projekt kojemu je cilj omogućiti liječenje svima kojima je najpotrebnije. Na dan otvorenja održan je povijesni koncert koji je spojio 450 glazbenika, više od 70 vokalista i predstavnike 60 zemalja, čime je događaj službeno ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao koncert s najvećim brojem glazbenika iz različitih država ikad okupljenih na jednoj pozornici.

Ana je nastupila zajedno s četiri hrvatske vokalistice, nekadašnjim članicama Ansambla LADO, izvodeći djelo ''Elegija'' hrvatskog skladatelja i violončelista Rudolfa Matza, čime je Hrvatska bila svečano upisana među sudionike ove globalne manifestacije koja slavi humanost, zajedništvo i univerzalne vrijednosti, poput mira, ljubavi, istine, ispravnog djelovanja i nenasilja.

Posebnu važnost imala je i činjenica da je koncert, zajedno s međunarodnim sastavom, izveo Sai Symphony Orchestra, najznačajniji indijski simfonijski orkestar kojeg zadnjih deset godina vodi grčko-američki multi instrumentalist, skladatelj, dirigent i pedagog Dimitris Lambrianos.

Ana je pozvana na događaj zahvaljujući angažmanu Borne Lulića iz Europskog instituta za ljudske vrijednosti, koji je koordinirao sudjelovanjem hrvatskih umjetnika na ovom povijesnom projektu.

''Ovo je jedno od najdubljih iskustava u mom životu – spoj glazbe, humanosti i duhovnosti kakav se rijetko doživi. Biti dio projekta koji mijenja svijet i pomoći otvoriti bolnicu koja će spašavati živote privilegija je koju ću zauvijek nositi u srcu'', rekla je Ana Rucner.

''Ispisali smo povijest'', napisala je na Instagramu.

Ovim nastupom Ana Rucner još jednom potvrđuje da hrvatska umjetnost ima svjetski domet, te da glazba, u svojoj najčišćoj formi, ostaje univerzalni jezik koji spaja ljude bez obzira na granice, porijeklo ili kulturu.

