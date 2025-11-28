Pretraži
Piše showbuzz.hr, Danas @ 10:16 Celebrity komentari
Ana Rucner - 4 Ana Rucner - 4 Foto: PR

Hrvatska violončelistica bila je dio najvećeg humanitarnog glazbenog događaja u povijesti.

Meghan Markle na udaru zbog purice
"Salmonella Sussex"
Zbog ovog poteza Meghan Markle s puricom svi su se uhvatili za glavu: "Osnovna higijena!?"
Sydney Sweeney i Scooter Braun uživaju u opuštenom odmoru na Floridi
nove fotke s plaže
Seks-bomba 21. stoljeća ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera!
Na 5. Dubrovnik fashion ballu prikupljeno je više od 20 tisuća eura za Udrugu Dva skalina, dodijeljena i nagrada Srce Dubrvnika
dodijeljeno i srce dubrovnika
Posebna humanitarna modna večer u Dubrovniku nadmašila je sva očekivanja!
Mark Harmon viđen u javnosti
74 su mu godine
Dugo ga nismo vidjeli: Kako danas izgleda najpoznatiji agent s malih ekrana?
Ana Rucner nastupila na povijesnoj ceremoniji u Indiji, a koncert ušao u Guinessovu knjigu rekorda
''Ispisali smo povijest!''
Kakve to veze Ana Rucner ima s obaranjem Guinessovog rekorda?
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Snimka Calvina Kleina i partnera Kevina Bakera izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama
''nije mu ni pomogao...''
Tužna snimka Calvina Kleina i 46 godina mlađeg partnera izazvala lavinu reakcija na internetu
Tko je zet Mileta Kitića?
godinama su skupa
Tko je zet Mileta Kitića? Ne voli privlačiti pažnju javnosti, a njegovoj mezimici je velika podrška
Šime Elez komentirao nedavna šuškanja o vezi s Majom Šuput
''presudili su nam...''
Splićanin Šime ušutkao je zle jezike o odnosu s Majom Šuput: ''Čekaj trenutak...''
vijesti
Provjereno ekskluzivno donosi! Marko Perković Thompson ima dva ilegalna objekta
Ekskluzivno
Provjereno otkriva: Thompsonovi objekti u Čavoglavama izgrađeni bez ijednog dokumenta
Vremenska prognoza: Na istoku snijeg, pod Velebitom olujna bura
Vremenska prognoza
Za jednu regiju upaljen crveni alarm, stiže i snijeg: Meteorologinja otkriva kakav nas vikend čeka
FOTOGALERIJA Pretres Mikulićevog doma trajao više od četiri sata: Pogledajte što su istražitelji oduzeli kad su završili
Akcija USKOK-a
FOTO Otkriveno zašto je Mikulić naglo uhićen u lovu: Poduzetnik se hvalio da je sve riješio "direktno s Glavnim"?
show
Danijela Dvornik pokazala dnevni boravak koji je ukrasila za blagdane
''naradila sam se!''
Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''
Preminuo Shpat Kasapi
kolege u šoku
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
zdravlje
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada redovito pušite?
Ovo morate znati
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada redovito pušite?
Ovaj dentalni zahvat dramatično poboljšava vaše zdravlje – a većina ljudi to ne zna!
stomatolog vam može produžiti život
Ovaj dentalni zahvat dramatično poboljšava vaše zdravlje – a većina ljudi to ne zna!
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Samo na Balkanu: Majstori se snašli, ali snimka zabrinula gledatelje
Što kažete?
Samo na Balkanu: Majstori se snašli, ali snimka zabrinula gledatelje
tech
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Dosad se vjerovalo drugačije
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
VIDEO Novi ukrajinski kopneni borbeni dron pokazuje što slijedi na modernim ratištima
Velika vatrena moć, nula rizika za ljudstvo
VIDEO Novi ukrajinski kopneni borbeni dron pokazuje što slijedi na modernim ratištima
sport
Igor Štimac zaplakao pred novinarima nakon velike pobjede u Europi
emotivac
Igor Štimac zaplakao pred novinarima nakon velike pobjede u Europi
Skandal pred Svjetsko prvenstvo! Država koja se plasirala odlučila je bojkotirati ždrijeb
opa!
Skandal prije Svjetskog prvenstva! Država koja se plasirala odlučila je bojkotirati ždrijeb
tv
MasterChef: Neugodno iznenađenje na Egonovom tanjuru! "Ne znam na što sam naišao, ali…"
NEUGODNO
Neugodno iznenađenje na Egonovom tanjuru! "Ne znam na što sam naišao, ali…"
Kumovi: Došlo je jutro i mora joj platiti
KUMOVI
Kumovi: Došlo je jutro i mora joj platiti
Kumovi: Nikome ne dopuštaju da mu priđe, samo je jedna “osoba” imala tu čast
KUMOVI
Nikome ne dopuštaju da mu priđe, samo je jedna “osoba” imala tu čast
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Jedan koji ćete raspetljati kao od šale
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Jedan koji ćete raspetljati kao od šale
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Utopija
Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići
Zimsko kupanje s pogledom na Alpe: Bazen zbog kojeg ćete poželjeti otputovati u Austriju
Bajka!
Zimsko kupanje s pogledom na Alpe: Vrući bazen zbog kojeg ćete poželjeti otputovati u Austriju
novac
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Milijuni tvrtki s jednim zaposlenim
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Šef šibenskog Iskra brodogradilišta vjeruje da mogu preuzeti 3. maj i učiniti ga profitabilnim. Otkriva kako
Koja je tajna uspjeha?
Šef šibenskog Iskra brodogradilišta vjeruje da mogu preuzeti 3. maj i učiniti ga profitabilnim. Otkriva kako
lifestyle
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Viktroija Rađa u Mary Jane cipelama na koncertu Amire Medunjanin 2025.
Izdanje za koncert
Ovo su najudobnije cipele s visokom potpeticom, ima ih i Viktorija Rađa, a nosi ih uz traperice i sako
sve
