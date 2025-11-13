Ispisat će povijest! Naša violončelistica niže uspjehe na azijskim pozornicama

Uspjeh za uspjehom zakoružit će koncertom koji će ući u Guinnessovu knjigu rekorda kao koncert koji je okupio najviše glazbenika iz različitih zemalja svijeta.

Nakon izlaska autorskog albuma ''Balkanija'', koji je izašao pod okriljem diskografske kuće Hit Records, violončelistica Ana Rucner niže uspjeh za uspjehom u Kini, zemlji u kojoj glazba, tehnologija i emocija sve češće postaju njezin drugi dom.

Nakon brojnih nastupa i priznanja u proteklih nekoliko godina, Ana je ovih dana ponovno privukla pozornost javnosti nastupima na najvećim glazbenim događajima u Aziji – među kojima se posebno ističu Music China Expo u Šangaju i China International Import Expo (CIIE). Na prestižnom Music China Expo-u, vodećem sajmu glazbenih instrumenata u Aziji, Ani je pripala posebna čast da prva na svijetu predstavi novo Yamahino električno violončelo – novitet koji spaja vrhunski dizajn, inovaciju i suvremeni zvuk.

Ana Rucner

Vrhunac Anina boravka u Kini bio je nastup na China International Import Expo (CIIE), jednom od najvećih svjetskih gospodarsko-kulturnih događaja, gdje je nastupila s E-bendom i pravim robotima glazbenicima, u potpuno novom konceptu koji je spojio tehnologiju i umjetnost na dosad neviđen način.

Ana Rucner

''Glazba je univerzalni jezik koji ne poznaje granice. Kina me svaki put iznova inspirira i podsjeća koliko umjetnost može spajati svjetove, tradiciju i inovaciju'', izjavila je Ana nakon svojih nastupa.

Već dan nakon toga, Ana je održala i solistički koncert na istom događaju, čime je još jednom potvrdila svoju iznimnu umjetničku svestranost i sposobnost povezivanja različitih kultura kroz glazbu.

Ana Rucner

Osim predstavljanja novog instrumenta, Rucner je bila gošća velikih festivala, među kojima se ističe Hongqiao Grassland Music Festival, a ostvarila je i niz novih suradnji s kineskim umjetnicima i producentima te se na nekolicini koncerata pridružio hrvatski glazbenik, bubnjar i trubač, Marko Duvnjak.

Svojim radom, energijom i jedinstvenim glazbenim izrazom Ana Rucner još jednom potvrđuje da hrvatska umjetnost ima svjetski domet, i da strast, upornost i glazba doista ne poznaju granice. Njezina sljedeća destinacija je Indija, gdje će sudjelovati na jedinstvenoj globalnoj manifestaciji ''One World, One Family'', koja okuplja predstavnike iz 100 zemalja svijeta.

Ana Rucner

Ana Rucner

Vrhunac slavlja, 23. studenog, obilježit će otvaranje najveće besplatne bolnice za siromašne s 600 kreveta, te koncert s 450 glazbenika iz 40 zemalja, koji će ući u Guinnessovu knjigu rekorda kao koncert koji je okupio najviše glazbenika iz različitih zemalja svijeta.

Ana Rucner

Ana će biti dio tog povijesnog trenutka, zajedno s četiri hrvatske vokalistice koje su karijeru ostvarile u ansamblu LADO, još jednom šireći poruku da je glazba univerzalni jezik koji povezuje svijet.

