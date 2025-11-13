Zvijezda ''Dawsons's Creeka'' prodaje uspomene iz serije kako bi platila liječenje od raka

Bolest glumca Jamesa Van Der Beeka navela ga je na tešku odluku, primoran je riješiti se onog što ga je obilježilo.

Glumac James Van Der Beek stavlja na aukciju niz svojih dragocjenih suvenira iz serije ''Dawson’s Creek'' kako bi mogao platiti svoje skupe tretmane protiv raka.

Četrdesetosmogodišnji glumac, kojem je prošle godine dijagnosticiran rak debelog crijeva u trećem stadiju, proslavio se ulogom Dawsona Leeryja u omiljenoj tinejdžerskoj drami koja se emitirala od 1998. do 2003. godine.

Dawson's Creek - 1 Foto: Profimedia

James Van Der Beek - 4 Foto: Profimedia

James Van Der Beek - 2 Foto: Instagram

Van Der Beek je priznao da se osjeća nostalgično zbog rastanka s predmetima, ali je dodao da je, s obzirom na nedavne neočekivane preokrete u njegovu životu, sada pravo vrijeme za to.

Među predmetima koje će obožavatelji imati priliku posjedovati nalazi se i odjeća koju je nosio u pilot-epizodi, za koju se, prema časopisu "People", očekuje da će se prodati u iznosu do 4.000 dolara.

Na prodaju će biti i ogrlica koju je Dawson darovao Joey Potter (tumačila ju je Katie Holmes) za maturalnu večer, a procjenjuje se da bi se mogla prodati u iznosu između 26.400 i 52.800 dolara.

Dawson's Creek - 2 Foto: Profimedia

Predmete želi prodati tijekom Zimske aukcije memorabilija iz svijeta zabave uživo, koja će se održati od 5. do 7. prosinca.

''Godinama sam čuvao ove dragocjenosti, čekajući pravo vrijeme da nešto učinim s njima, a uz sve nedavne neočekivane preokrete koje mi je život priredio, jasno je da je vrijeme sada'', podijelio je otac šestero djece.

''Iako osjećam određenu nostalgiju dok se opraštam od ovih predmeta, dobro ih je moći ponuditi putem Propstoreove aukcije i podijeliti s onima koji su godinama podržavali moj rad.''

Glumac će prodati garderobu, rekvizite i dijelove scenografije koji ističu ključne trenutke njegove karijere. Sav prihod ići će Van Der Beeku kako bi mu pomogao pokriti troškove liječenja raka. Na prodaju idu i njegove kopačke te kapa West Canaan Coyotes iz njegova kultnog filma iz 1999., "Varsity Blues".

Dawson's Creek Foto: Profimedia

Dawson's Creek - 1 Foto: Profimedia

Zainteresirani ponuđači mogu se registrirati već sada, s mogućnošću sudjelovanja uživo u Londonu 6. prosinca te online licitiranja otvorenog globalno do 7. prosinca 2025.

Prošle je godine glumac također prodavao Varsity Blues memorabiliju kako bi pomogao platiti svoje, ali i tuđe tretmane liječenja raka.

Van Der Beek je nedavno propustio okupljanje glumačke postave ''Dawson’s Creeka'', prvi put nakon 22 godine.

Glumac je otkazao dolazak samo nekoliko sati ranije zbog bolesti. Umjesto toga iznenadio je obožavatelje unaprijed snimljenim virtualnim obraćanjem.

''Mjesecima i mjesecima sam se radovao ovoj večeri, otkako mi je moj anđeo Michelle Williams rekla da to organizira'', podijelio je Van Der Beek u videu.

Dawson's Creek - 2 Foto: Profimedia

James Van Der Beek - 3 Foto: Profimedia

''Ne mogu vjerovati da nisam tamo. Ne mogu vjerovati da neću vidjeti svoje kolege iz serije, svoju prekrasnu glumačku ekipu uživo. I samo želim stati na tu pozornicu i zahvaliti se svakoj osobi u kazalištu što je ovdje večeras. Od glumačke ekipe do ekipe iza kamere, do svih koji su bili toliko velikodušni – a posebno svakomu od vas – najbolji ste obožavatelji na svijetu.''

Van Der Beekova supruga Kimberly i njihovo šestero djece također su prisustvovali događaju u znak podrške.

Par ima kćeri Oliviju (14), Annabel (10), Emiliju (8) i Gwendolyn (6) te sinove Joshuu (12) i Jeremiaha (3).

''Dawson’s Creek'' osvojio je brojne nagrade tijekom emitiranja, među kojima i Teen Choice Award 2000. za Najbolju dramsku seriju.

Prošlog studenog Van Der Beek je otkrio svoju dijagnozu raka debelog crijeva.

Tada je izjavio da se privatno nosio s ovom dijagnozom i poduzimao korake kako bi je riješio uz podršku svojih voljenih.

''Imam rak debelog crijeva. Postoji razlog za optimizam i osjećam se dobro'', rekao je za "People".

Objasnio je da je uveo velike promjene u životni stil, poput fokusiranja na zdraviju prehranu i bavljenje jogom.

''Ljepota je u tome da stvari radim malo sporije, da dajem prednost odmoru i zaista dopuštam da to bude moj posao – jednostavno sam na tom putu'', rekao je za "Today".

''To je proces. Vjerojatno će biti proces do kraja mog života.''

