Najdugovječnija zdravstvena emisija u Hrvatskoj slavi veliki jubilej: ''Radimo na način koji je ljudima blizak''

Kada emisija dođe do 400. izdanja, jasno je da iza nje stoje predanost i puno rada koji se ne vidi na ekranu. “Zdravlje na kvadrat”, u svojoj je devetoj sezoni na Novoj TV, a već godinama je najdugovječniji i najgledaniji zdravstveni format u Hrvatskoj.

Od 2016. donio je tisuće priča o zdravlju, prevenciji i ljudima koji inspiriraju. Njezin urednik i voditelj, Dalibor Bosančić, kroz gotovo devet godina razgovarao je s tisućama sugovornika i pratio priče koje su ga obilježile kao novinara i osobu. Povodom 400. epizode otkrio nam je što ga je najviše dirnulo, što je tajna dugovječnosti emisije i što gledatelje čeka u velikom jubileju?

Kad se nakon tolikog broja emisija zastane i pogleda unatrag, prva reakcija nije slavlje, nego – čuđenje.

''Iskreno? Nevjerica. Kad radiš iz tjedna u tjedan, ne brojiš emisije nego priče i teme. Tek kad vidiš broj 400, shvatiš koliko je toga prošlo kroz tvoje ruke i koliko je života dotaknuto putem. To je lijep osjećaj''

''Zdravlje na kvadrat'' danas je najdugovječniji i najgledaniji zdravstveni format u Hrvatskoj, a razlog tome, smatra, leži u jednostavnosti i iskrenosti.

Dalibor Bosančić - 1 Foto: Nova TV

''Mislim da je stvar u tome što smo od početka radili emisiju na način koji je ljudima blizak. Ne kompliciramo i pokušavamo jednostavno objasniti stvari koje su svima važne. Ljudi su to prepoznali. Prepoznali su da radimo iskreno i da im želimo pomoći da bolje razumiju svoje zdravlje. To je, po meni, razlog zašto smo ostali najgledaniji sve ove godine''.

Gotovo devet godina trajanja u televizijskom svijetu danas je iznimka, no upravo u tome vidi potvrdu da je format pronašao svoju svrhu.

''Televizija se mijenja brže nego ikad, gledateljske navike još brže. U takvom vremenu opstaju formati koji su stvarno potrebni. Zdravlje je tema koja nikad ne izlazi iz života, ali mislim da ZNK traje jer je pronašao pravu mjeru — stručnost bez nadmenosti, emociju bez patetike, edukaciju bez predavanja. Ljudi su u emisiji pronašli partnera, a ne ‘učitelja’. I zato se vraćaju iz godine u godinu''.

Dalibor Bosančić i Marko Bošnjak Foto: DNEVNIK.hr

Zdenka Kovačićek i Dalibor Bosančić Foto: DNEVNIK.hr

Kroz godine rada, nizale su se i priče koje su ostavile dubok trag.

''Bilo ih je puno. Najviše me dotaknu ljudi koji se bore sa stvarima koje bi mnoge slomile, a oni pred kamerom stoje mirno i još se nasmiju. Te situacije te promijene kao čovjeka. Kad ti netko kaže da mu je emisija nešto razjasnila ili pomogla i to je najveća nagrada''.

Brojke koje stoje iza emisije impresivne su, ali još je važnije ono što su donijele.

''Kroz ‘Zdravlje na kvadrat’ upoznao sam više od 3000 sugovornika i napravio gotovo 2500 reportaža. Toliko različitih ljudi sigurno ne bih upoznao da radim neki drugi posao i obogatili su moj život. To me naučilo koliko je svatko od nas posebna priča i koliko je važno slušati. Tek kad se nekome stvarno posvetiš, shvatiš koliko možeš naučiti o životu, zdravlju i o tome što sve čovjek nosi u sebi''.

Iza svake emisije stoji velik tim i mnogo rada, a odgovornost prema gledateljima nikad ne jenjava.

Dalibor Bosančić - 2 Foto: Instagram

''Zna biti teško, neću lagati. Ali kad voliš ono što radiš i znaš da netko subotom čeka emisiju, dobiješ dodatnu snagu. I naravno, nisam sam u tome. Sa mnom su snimatelji, montažerke, producenti… ljudi koji isto tako daju sebe da svaka emisija bude dobra. To je timski posao. Najveća odgovornost uvijek je prema gledateljima jer oni zaslužuju da i 400. epizoda bude jednako dobra kao i prva''.

Pokušaja sličnih formata bilo je mnogo, ali rijetki su opstali.

''Ne gledam to kao natjecanje. Svaki projekt ima svoju priču. Ali činjenica da ZNK opstaje i raste govori da gledatelji vjeruju formatu i načinu na koji ga radimo. To je i lijepa pohvala ali i velika obveza da ostanemo isti – jednostavni, jasni i vjerodostojni''.

Gledatelji ga doživljavaju kao smirenog, toplog i iskrenog voditelja, a on kaže da iza toga nema posebne formule.

''Tako što ne glumim. S ljudima razgovaram onako kako bih volio da razgovaraju sa mnom. Kad netko s tobom podijeli dio sebe, ne možeš biti hladan ili namješten. Ta prirodnost možda izgleda kao stil, ali zapravo je samo iskrenost''.

Velika, 400. epizoda neće biti spektakl u klasičnom smislu, ali će nositi snažnu simboliku.

''Bit će to jedna lijepa kombinacija novih tema i priča koje su obilježile emisiju. Ne radimo ‘veliki spektakl’, ali radimo ono što najbolje znamo, kvalitetne, korisne i iskrene priče. Mislim da će se gledatelji lijepo podsjetiti koliko je toga prošlo kroz ZNK''.

Dalibor Bosančić Foto: @boki.tv/Instagram

Na kraju, pogled unatrag i poruka samome sebi s početka puta.

''Rekao bih si: Budi strpljiv, radi svoje i ne brini. Sve će doći onda kad treba. I da! Ne sumnjaj u svoj rad, jer se najbolji rezultati uvijek dogode kad radiš pošteno i dosljedno''.