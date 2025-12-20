Zvijezda Kumova na premijeri zasjala uz lijepu kćer, koju ne viđamo često

Ecija Ojdanić došla je na premijeru predstave u jednom zagrebačkom kazalištu u društvu kćeri Cvite, koja studira u Amsterdamu.

Zvijezda serije "Kumovi" Ecija Ojdanić pojavila se na premijeri predstave "Cluedo" autorice Sandy Rustin u Kazalištu Kerempuh, a ovoga puta imala je i posebno društvo – svoju kćer Cvitu.

Majka i kći stigle su držeći se za ruke i privukle pozornost skladnim i elegantnim izdanjima.

Ecija je za kazališnu večer odabrala upečatljivu crvenu haljinu, dok je Cvita zablistala u tamnosmeđoj kombinaciji, uz visoke čizme i minimalističke modne dodatke. Njihov zajednički dolazak djelovao je opušteno i toplo, a osmijesi nisu izostali.

Dvadesetogodišnja Cvita živi u Amsterdamu, u kojem studira, a omiljena Mirjana Bogdan ne krije koliko je ponosna na nju.

"Srce moje sriće, ona koja me prva naučila što znači biti majka... Koliko je dubok i nepregledan ocean nesebične roditeljske ljubavi! Cvitiću naš, u velikom si svijetu, samostalna i svoja, ali u svakom si našem dahu i misli. Samo širi svoja krila. A mi ćemo uvijek biti tvoja sigurna luka", napisala je Ecija u svibnju povodom kćerina 20. rođendana.

Premijera hit-predstave, nastale prema popularnoj društvenoj igri, okupila je brojna poznata lica, no upravo je odnos majke i kćeri bio jedan od najnježnijih trenutaka večeri. Ecija Ojdanić još je jednom pokazala koliko joj obitelj znači, rado dijeleći važne profesionalne trenutke sa svojom kćeri.

