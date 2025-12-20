Lana Jurčević na raskošnoj proslavi otkrila vijest koja je raznježila pratitelje!

Lana Jurčević na Instagramu je otkrila da s partnerom Filipom Kratofilom čeka još jednu djevojčicu.

Lana Jurčević sredinom studenog otkrila je da je drugi put trudna. Zajedno s partnerom Filipom Kratofilom već ima kćer Maylu Lily, koja će uskoro dobiti pravo pojačanje.

Popularna pjevačica i poduzetnica podijelila je s javnošću jedan od najemotivnijih trenutaka u životu – otkrivanje spola svoje bebe, i to na način koji je ostavio bez daha. Na raskošnoj lokaciji na otvorenom, okružena zelenilom i najbližima, Jurčević je zajedno s Kratofilom i starijom kćeri doznala da čeka još jednu djevojčicu.

Galerija 30 30 30 30 30

Pogledaji ovo Celebrity Isplivali novi detalji u slučaju ubijenog redatelja: Sudski dokumenti otkrivaju zabrinjavajuće okolnosti

U trenutku koji je zabilježen kamerom iznad trenutačno tročlane obitelji u nebo se podigao impresivan oblak ružičastog dima dok su oko njih prštali vatrometi, a emocije su preplavile cijelu scenu. Obitelj Jurčević-Kratofil stajala je na maloj pozornici, zagrljena, s osmijehom i suzama radosnicama, jasno dajući do znanja koliko im taj trenutak znači.

Odmah nakon objave videa čestitke njezinih pratitelja i prijatelja jednostavno ne prestaju.

Lana Jurčević - 3 Foto: Instagram Screenshot

Lana Jurčević - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Još jedna princeza", "Kad cure porastu, to će biti neraskidivo prijateljstvo i povezanost", "Čestitkeeee!", "Mislila sam da je curica i pogodila", "Nek bude živo i zdravo da sve prođe dobro ti je najbitnije", napisali su joj pratitelji ispod videa uz mnoštvo emotikona sreće.

Lana Jurčević Foto: Lana Jurčević/Instagram

Lana Jurčević - 10 Foto: Dragan Matic / CROPIX

Lana Jurčević - 2 Foto: Lana Jurčević/Instagram

Nedavno je otkrila i kako je uredila spot za najnoviju pjesmu "Dio mene" s pomoću Photoshopa, a sve kako bi skrila trudnički trbuh.

"Ne vjeruj svemu što vidiš online. Danas se sve (nažalost ili sreću) – može. Žao mi je da u spotu 'Dio mene' nismo ostavili kako je, ali jednostavno bilo je prerano", napisala je Lana u opisu objave.

Više o tome kako je skrila pogledajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Udala se jedna od najljepših žena na svijetu! Zgodni trener izliječio joj je slomljeno srce

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Naša plesačica i njezin suprug imaju veliki razlog za sreću i to su podijelili na najslađi način!

Pogledaji ovo Celebrity Ma, predivno! Naša glumica podijelila neodoljive trenutke s kćerkicom u zimskom izdanju

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Devedesetih je glumila u seriji koju su svi pratili!