Naša plesačica i njezin suprug imaju veliki razlog za sreću i to su podijelili na najslađi način!

Naš plesački par Petra Žuglić Jeričević i Fran Žuglić čekaju svoje prvo dijete, a vijest su objavili simpatičnim videom.

Lijepe vijesti stigle su s društvenih mreža plesačice Petre Žuglić Jeričević, koja je objavila da ona i suprug, također plesač Fran Žuglić čekaju prinovu. Sretni par trudnoću je podijelio na poseban, topao i duhovit način koji je odmah osvojio srca pratitelja.

U videu koji su objavili, Fran započinje jednostavnim, ali znakovitim pitanjem: "E, jesi čula tko je trudan?"

Galerija 7 7 7 7 7

Petra se tada okreće prema kameri, s osmijehom podiže dva prsta, a zatim pokazuje snimku s ultrazvuka, jasno dajući do znanja da je njihova obitelj u iščekivanju novog člana.

Pogledaji ovo Celebrity Udala se jedna od najljepših žena na svijetu! Zgodni trener izliječio joj je slomljeno srce

Na videu koji prati objavu vidi se trudna Petra u crvenoj haljini, dok Fran stoji uz nju, grli je i ljubi u obraz. Posebno emotivan detalj je niz ultrazvučnih snimki koje Petra drži u ruci, dok par zrači srećom i uzbuđenjem zbog dolaska bebe.

Petra Žuglić Jeričević i Fran Žuglić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Petra Žuglić Jeričević i Fran Žuglić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Petra Žuglić Jeričević i Fran Žuglić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Plesni par vjenčao se u rujnu, a svoju ljubav su proslavili dvaput - prvo intimnim vjenčanjem na Korčuli, u Petrinom drugom domu, a potom u Zagrebu velikim slavljen na kojem je, naravno, dominirao ples.





"Nekako obje te naše svadbe su ogledalo tog da mi imamo stvarno jedan taj jako intimni dio koji volimo štititi, a opet s druge strane smo jako otvoreni za sve i volimo da nas se i gleda i da smo u centru pažnje", ispričao je par za IN magazin, dodavši kako je najveća čagerica bila Franova baka: "Najjače od svega je bilo što su svi vidjeli kako rastura na plesnom podiju i onda je sutradan na parti na bazenu došla sa štakom i nikom nije bilo jasno kaj se dešava."

Ispod preslatkog videa na Instagramu neprestano pristižu čestitke, a najuzbuđenija zbog novog člana obitelji je njezina sestra Paula, napisavši dva komentara: "Jedva čekam male nogeee" i "Nemrem prestat gledat ovu sreću u očima".

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Stručnjak za govor tijela otkrio tajne zavodljive signale Kate Middleton i princa Williama!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Trudna je kći bivšeg Dinamovog trenera, vijest je potvrdila prekrasnim fotkama!

Pogledaji ovo inMagazin Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''

Pogledaji ovo inMagazin Kći Željka Bebeka prvi put pred kamerama, evo kojim povodom: ''Ja sam tatina mezimica!''