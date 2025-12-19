Kći Željka Bebeka prvi put pred kamerama, evo kojim povodom: ''Ja sam tatina mezimica!''

Vodimo vas na rođendansku proslavu Željka Bebeka. Ovog je tjedna proslavio 80. rođendan, a najuži krug prijatelja i obitelj priredili su mu iznenađenje. Kakvo, zna naša Julija Bačić Barać.

Ovako su obitelj i prijatelji iznenadili Željka Bebeka za 80. rođendan. Stigao je u društvu sina, ne znajući što mu se sprema. A iza ovog iznenađenja, naravno, stoji njegova supruga Ružica.

''Drago mi je i iznenadio sam se zapravo koliko je uspjela skupiti meni dragih ljudi'', rekao je Bebek.

''Od Željka je teško bilo što skrivati, tako da ja mislim da je on nas možda i prokužio, a svi ovi ljudi koji su večeras tu naši su prijatelji, kumovi – to je naš neki najuži krug'', dodaje Ružica.

''Moram priznati da sam, kad sam maštao o tome, znao da će se moja Ružica to lijepo napraviti.''

Čestitke za rođendan Bebeku cijeli tjedan stižu sa svih strana.

''Bilo je toliko čestitki da mi, recimo, Ružica u tome pomaže, jer bih ja teško mogao pročitati sve poruke i komentare.''

Što su mu na ovaj okrugli rođendan poželjeli obitelj i prijatelji?

''A što da mu poželim – samo da mi bude živ i zdrav još dugo'', kaže supruga Ružica.

''Puno ovako uspješnih godina karijere sigurno i puno obiteljskih druženja'', kaže kćer Katarina Bebek.

''Želje za Željka su zapravo samo da i dalje radi ono što voli, jer mi se čini po njegovoj vitalnosti i energiji da on već sve radi kako treba. Tako da – još više toga i, naravno, još više zdravlja'', dodaje Mia Dimšić.

A Bebekove želje za rođendan su:

''Volio bih da ostanem zdrav i da zračim energijom koju još uvijek mislim da imam i da mogu otpjevati sve koncerte koji mi budu ponuđeni svake naredne godine. Želim da moja obitelj bude zauvijek ovako bliska kao što mi jesmo.''

Na tatu Željka posebno su ponosni njegovi sin i kći. Kakav je Željko kao tata?

''Stvarno dobar. Ja sam tatina mezimica, pa je meni sve lakše'', kaže Katarina.

''Ja sam jako ponosan na svog tatu, koji je godinama unutra nikad nije izgubio volju ni za čim, ni za glazbu, a opet obitelj drži na svom mjestu'', dodaje Zvone.

S 34 godine mlađom suprugom Ružicom rođendan je proslavio i prije ovog velikog dana.

''Ja i Željko bili smo tri dana na jednom putovanju i lijepo se zabavili.''

A što se tiče poklona, najviše ga je najprije oduševio dar njegove diskografske kuće – da svoje najveće hitove snimi u Abbey Road Studiju u Londonu, a onda ga je oborio s nogu još jedan:

''To je jedna od najboljih svjetskih gitara za snimanje u studiju. Neće se viđati na pozornicama, ima ih samo 500 u svijetu, a ja sam vlasnik 500. primjerka i više ga se ne može nabaviti.''

Kad ste i s 80 ovako vitalni, naravno da sve zanima kako mu je to uspjelo.

''Meni se uvijek činilo da sam razmišljao u životu kako da ostanem zdrav, kako da budem uvijek veseo, kako da budem nasmijan. Nisam imao previše poroka.''

''Trenirao sam gimnastiku, plivanje i danas skijam. Što se hrane tiče, jedem sve jer sam pravi svejed.''

Ali jedne navike se ne odriče.

''Sklonost da svaki dan nešto moram popiti, pa makar jedna rakijica prije ručka, čaša vina uz večeru, viski s društvom.''

U dobrom društvu Bebek je proslavio osam desetljeća života, a mi mu želimo da tako dočeka i troznamenkasti rođendan.

