Od intimnog vjenčanja na Korčuli do tuluma za pamćenje u Zagrebu!

Tulum za pamćenje - tako svoje svadbeno slavlje opisuju plesači Petra Jeričević i Fran Žuglić. Svoju ljubav proslavili su dva puta: na Korčuli i u Zagrebu. Tko ih je inspirirao za temu vjenčanja te što si žele u godinama pred sobom, otkrili su Jeleni Prpoš.

Najlakše da koje je ovaj par u životu izgovorio, u glas se slažu, bio je ono koje su si izrekli pred oltarom. Plesačima Petri Jeričević i Franu Žugliću sve je lakše u životu dok njime koračaju zajedno. A njihov ples u ritmu ljubavi mnogo toga ih i uči, pa su pomoću njega otkrili i svoju romantičnu stranu.



''Tako je nekako prirodno dolazila sva ta romantika, da ono, u jednom trenutku smo samo znali kao imati onu foru kako smo mi sad taj par koji si govori ljubav i ovo, ono. Baš smo imali te neke momente kao da su iz nekog romantičnog filma, što inače gledaš i misliš klišej, a onda slušaš da se tebi dešava. Tako da, očigledno, mislim da romantika ovisi o pravoj osobi.''

In Magazin: Petra Jeričević - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ove dvije, očito prave osobe složile su se kako će svoju ljubav dvostruko proslaviti. Prvo na redu bilo je intimno vjenčanje na Korčuli, u Petrinu drugom domu.



I dok su ondje prvi ples otplesali u ritmu Balaševićeve Olivere, zagrebački tulum započeo je pjesmom Cheek to Cheek jer legendarni Fred Astair i Ginger Rogers ovom su paru nepresušna inspiracija.



''Koliko god sam bila svjesna da su svi oko nas, i dalje sam osjećala samo nas dvoje. A ovaj drugi mi je baš bio performans.''

''Nekako obje te naše svadbe su ogledalo tog da mi imamo stvarno jedan taj jako intimni dio koji volimo štititi, a opet s druge strane smo jako otvoreni za sve i volimo da nas se i gleda i da smo u centru pažnje.''

In Magazin: Petra Jeričević - 5 Foto: DNEVNIK.hr

U centru, točnije na podiju tuluma inspiriranog glamurom starog Hollywooda, bili su cijelo vrijeme i svi ostali uzvanici. Pravi plesni show onih iskusnih, kao i onih manje vještih, ali itekako strastvenih kada je ples u pitanju.



''Najbolja čagerica na svadbi je Franova baka, a najjače od svega je bilo što su svi vidjeli kako rastura na plesnom podiju i onda je sutradan na parti na bazenu došla sa štakom i nikom nije bilo jasno kaj se dešava.''

Klasičnog stola za mladence nije bilo, već je on pretvoren u pozornicu.



Ovu eksploziju, kažu, nije bilo izazovno organizirati jer točno su znali što žele od svoje svečanosti. Tako je i Petra odabrala vjenčanicu u kojoj se osjećala poput Marilyn Monroe. Dizajnirala ju je Višnja Pilić, koja joj već godinama kreira i plesnu odjeću.

Ako izuzmemo vanjštinu, Fran se zaljubio i u Petrinu osobnost. Njezina vatrena strana savršeno se dopunjava s njegovom smirenošću. Idealna kombinacija za tako provesti ostatak života.



''Sjediti u nekoj kućici uz more i na Korčuli, i voziti se gliserom i piti vino. Gdje god nas put navede, dok god smo nas dvoje zajedno, mislim da će biti sve OK i sad kak će izgledat, vidjet ćemo. Nadamo se da ćemo djecu dobit. Ako nećemo, opet ćemo i s tim navigirati i to je to'', zaključili su.

