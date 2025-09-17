Pretraži
Ljubavna priča domaćeg para

Od intimnog vjenčanja na Korčuli do tuluma za pamćenje u Zagrebu!

Piše Jelena Prpoš/I.G., Danas @ 20:11 inMagazin komentari
Petra Jeričević i Fran Žuglić Petra Jeričević i Fran Žuglić Foto: Instagram

Tulum za pamćenje - tako svoje svadbeno slavlje opisuju plesači Petra Jeričević i Fran Žuglić. Svoju ljubav proslavili su dva puta: na Korčuli i u Zagrebu. Tko ih je inspirirao za temu vjenčanja te što si žele u godinama pred sobom, otkrili su Jeleni Prpoš.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Pogledajte neugodan trenutak između Kate Middleton, kraljice Camille i Melanije Trump
video je viralan
Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju
Nela Kocsis iskreno o tome vidi li se pred oltarom
usporila životni tempo
Nela Kocsis iskreno o tome vidi li se pred oltarom: ''Sad u ovim godinama mogu reći...''
Kviz o MasterChefu
imate li 10/10?
Promiješajte svoje moždane lončiće: Zabavite se uz MasterChef kviz!
Petra Jeričević i fran Žuglić: Od intimnog vjenčanja na Korčuli do rasplesanog zagrebačkog tuluma
Ljubavna priča domaćeg para
Od intimnog vjenčanja na Korčuli do tuluma za pamćenje u Zagrebu!
Reperica Saweetie privukla sve poglede na ulici u pripijenoj haljini
baš je zgodna!
Au! Pripijena haljina savršeno se ocrtavala na bujnim oblinama popularne reperice
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
U prvoj epizodi MasterChefa pregaču dobila majka Ivice Zubca,
kakva čast!
Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!
Margot Robbie u neobičnoj haljini ukrala svu pozornost na crvenom tepihu
uže ne može biti!
Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji
Maja Šuput u mini-haljini zaplesala na Vinkovačkim jesenima
na vinkovačkim jesenima
Kako joj stoji? Na ovako jednostavnu kombinaciju Maje Šuput nismo navikli
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Dva dana nakon je umrla
tuga u susjedstvu
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Umrla je dva dana poslije
U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji
zločinačko udruženje
Velika akcija USKOK-a: Uhićenja na području jedne županije
Drama na nebu: Avion kružio sat vremena iznad aerodroma, pozvana policija, šokirani kapetan: Ovo još nisam doživio
Kaos
Drama na nebu! Avion kružio sat vremena iznad aerodroma, pozvana policija, šokirani kapetan: "Ovo još nisam doživio"
show
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Margot Robbie u neobičnoj haljini ukrala svu pozornost na crvenom tepihu
uže ne može biti!
Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji
zdravlje
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društven mreže
Zanimljivo
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društvene mreže
Bacanje buketa u Hercegovini odlučila odraditi u svoju korist!
Impresivno!
Bacanje buketa u Hercegovini odlučila odraditi u svoju korist!
Ono što su stranci ostavili u zagrebačkom tramvaju oduševilo društvene mreže! To je poštenje
Svaka čast
Ono što su stranci ostavili u zagrebačkom tramvaju oduševilo društvene mreže! To je poštenje
tech
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
Vrijeme radi svoje…
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
sport
Šokantne vijesti za Barcelonu! Katalonci ostali bez Laminea Yamala
neugodno
Šokantne vijesti za Barcelonu! Katalonci ostali bez Laminea Yamala
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
TJEDAN NAKON POBJEDE
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
Netko se zaigrao: Službena stranica SHNL-a objavila da će derbi na Poljudu ovako završiti
neobičan gaf
Netko se zaigrao: Službena stranica SHNL-a objavila da će derbi na Poljudu ovako završiti
tv
MasterChef: Kandidatkinja žiriju zadala pravu mozgalicu! Jeste li znali odgovor?!
ZANIMLJIVO!
Kandidatkinja žiriju MasterChefa zadala pravu mozgalicu! Jeste li znali odgovor?!
MasterChef: Instant burek? Izgleda da je i to moguće, a odsad će ga znati napraviti i chef Goran!
WOW!
Instant burek? Izgleda da je i to moguće, a odsad će ga znati napraviti i chef Goran!
U dobru i zlu: Svi dokazi govore protiv njega, ali hoće li sve priznati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Svi dokazi govore protiv njega, ali hoće li sve priznati?
putovanja
Tjedni jelovnik fina i brza jela 15. 9. do 21. 9. 2025.
Tjedni jelovnik
Zasitna su, fina i rade se bez puno muke: Sedam predobrih jela za svaki dan ovog tjedna
Najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Ogromna zabava!
Odlična ideja za izlet: Otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
Odaberite stranu
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
novac
Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove
Samo za imućne
Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Oživljavanje Imunološkog: Priprema se natječaj za pogon u Rugvici vrijedan 40,8 milijuna eura
Lijekovi iz ljudske plazme
Oživljavanje Imunološkog: Priprema se natječaj za pogon u Rugvici vrijedan 40,8 milijuna eura
lifestyle
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
Lejla Filipović u satenskoj suknji i bijelim tenisicama
TAKO JE KAKO JE
Lejla Filipović: Suknja u kojoj svaka žena izgleda elegantno, čak i kada je upari s tenisicama
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
sve
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Lejla Filipović u satenskoj suknji i bijelim tenisicama
TAKO JE KAKO JE
Lejla Filipović: Suknja u kojoj svaka žena izgleda elegantno, čak i kada je upari s tenisicama
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene