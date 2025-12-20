Ma, predivno! Naša glumica podijelila neodoljive trenutke s kćerkicom u zimskom izdanju

Mada Peršić odlučila je nakratko pobjeći iz maglovitog Zagreba zajedno s kćeri Damom.
Glumica Mada Peršić iskoristila je slobodan dan kako bi otišla iz Zagreba i uživala u sunčanom danu i opuštenoj šetnji s kćeri Damom. Nježne trenutke s kćeri glumica je podijelila na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča vidite li sličnost? Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde ima slavne rođake Znate li tko je ovaj mladić? Povezan je s najpoznatijom obitelji na svijetu! kuharica nina Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
Na fotografijama se vidi kako, u ležernom izdanju i sunčanim naočalama, provodi vrijeme na otvorenom dok mala Dama, odjevena u toplu smeđu bundicu i s neodoljivim sunčanim naočalama, mirno uživa u šetnji.
Pogledaji ovo Celebrity Naša plesačica i njezin suprug imaju veliki razlog za sreću i to su podijelili na najslađi način!
"Jedan jedini sunčani dan. Napunile smo solarne elektrane i sad ćemo svijetliti kroz maglu", napisala je Mada i raznježila pratitelje na Instagramu.
Mada Peršić - 2 Foto: Instagram
Mada Peršić Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Fotografije odišu toplinom i mirom, a sunčeve zrake i priroda u pozadini dodatno naglašavaju intimnu atmosferu zajedničkog trenutka. Glumica je još jednom pokazala koliko cijeni male, svakodnevne radosti i vrijeme provedeno s obitelji, daleko od reflektora, užurbanog ritma i zagrebačke magle.
Mada Peršić - 8 Foto: Instagram
Mada Peršić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Mada je dobila kćer s Darkom Kraljem, a trudnoću je objavila u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato" nakon što je imitirala Dinu Dvornika.
O Madinoj zanimljivoj životnoj priči više pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Devedesetih je glumila u seriji koju su svi pratili!
Pogledaji ovo Celebrity Isplivali novi detalji u slučaju ubijenog redatelja: Sudski dokumenti otkrivaju zabrinjavajuće okolnosti