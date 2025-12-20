Ma, predivno! Naša glumica podijelila neodoljive trenutke s kćerkicom u zimskom izdanju

Mada Peršić odlučila je nakratko pobjeći iz maglovitog Zagreba zajedno s kćeri Damom.

Glumica Mada Peršić iskoristila je slobodan dan kako bi otišla iz Zagreba i uživala u sunčanom danu i opuštenoj šetnji s kćeri Damom. Nježne trenutke s kćeri glumica je podijelila na društvenim mrežama.

Na fotografijama se vidi kako, u ležernom izdanju i sunčanim naočalama, provodi vrijeme na otvorenom dok mala Dama, odjevena u toplu smeđu bundicu i s neodoljivim sunčanim naočalama, mirno uživa u šetnji.

"Jedan jedini sunčani dan. Napunile smo solarne elektrane i sad ćemo svijetliti kroz maglu", napisala je Mada i raznježila pratitelje na Instagramu.

Fotografije odišu toplinom i mirom, a sunčeve zrake i priroda u pozadini dodatno naglašavaju intimnu atmosferu zajedničkog trenutka. Glumica je još jednom pokazala koliko cijeni male, svakodnevne radosti i vrijeme provedeno s obitelji, daleko od reflektora, užurbanog ritma i zagrebačke magle.

Mada je dobila kćer s Darkom Kraljem, a trudnoću je objavila u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato" nakon što je imitirala Dinu Dvornika.

