Isplivali novi detalji u slučaju ubijenog redatelja: Sudski dokumenti otkrivaju zabrinjavajuće okolnosti

Sudac kojem je dodijeljen slučaj ubojstva Roba Reinera i njegove supruge Michele naredio je zapečaćenje medicinske dokumentacije njihovog sina Nicka, koji je glavni osumnjičenik.
Ovoga tjedna Hollywood je šokiralo dvostruko ubojstvo redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele, koji su pronađeni mrtvi u krevetu s višestrukim ubodima.
U slučaju koji je potresao Hollywood i širu javnost pojavili su se novi, zabrinjavajući detalji. Sudac koji nadzire početne faze istrage protiv njihovog sina Nicka Reinera potpisao je zapečaćeni i povjerljivi medicinski nalog, za koji se vjeruje da se odnosi na njegovo mentalno zdravstveno stanje. Taj potez mogao bi dodatno usporiti i zakomplicirati sudski proces.
Rob Reiner obitelj - 5 Foto: Afp
Rob Reiner - 5 Foto: Afp
Kako navodi NBC, prema izvorima bliskim istrazi, Nick Reiner je u vrijeme ubojstva svojih roditelja bio na liječenju od shizofrenije, dijagnoze koja mu je postavljena prije više godina. Navodi se i da mu je terapija lijekovima bila promijenjena ili prilagođena neposredno prije tragedije, iako točan vremenski okvir zasad nije poznat.
Unatoč intenzivnoj istrazi, oružje ubojstva još uvijek nije pronađeno, no izvori tvrde da to u ovom slučaju nema presudnu važnost, s obzirom na druge dokaze i izjave koje su istražiteljima na raspolaganju.
Rob Reiner - 7 Foto: Afp
Rob i Michele Reiner pronađeni mrtvi u svojem domu Foto: Afp
Drugo dijete para je optuženo za ubojstvo prvog stupnja, uz posebne otegotne okolnosti višestrukog ubojstva i navod da je koristio nož. Ako tužiteljstvo odluči ići tim putem, optužbe potencijalno nose i smrtnu kaznu.
Brojni kolege, javne osobe i političari uputili su izraze sućuti sinu Jacku i kćeri Romy, dok su u javnost ponovno isplivali raniji podaci o Nickovim dugogodišnjim problemima s ovisnošću i mentalnim zdravljem.
Glasnogovornik policije Alan Hamilton Foto: Afp
Rob i Michele Reiner i Bruce Willis Foto: Afp
Zanimljivo je da su Rob i Nick Reiner 2015. godine zajedno radili na filmu "Biti Charlie", priči o odnosu oca i sina koji se suočavaju s ovisnošću i osobnim demonima. Film je mnogima danas dobio dodatnu, tragičnu dimenziju. U intervjuu iz 2016. godine redatelj je tada rekao da im je zajednički rad pomogao da se bolje razumiju i "prođu kroz mnogo toga", ne sluteći kakav će kraj njihova odnosa doći godinama kasnije.
Nick je uhićen nekoliko sati nakon ubojstva, a dramatične snimke uhićenja pogledajte OVDJE.
Za svoju obranu unajmio je odvjetnika koji je u ranijim slučajevima branio Harvey Weinsteina, Kevina Spaceyja i Karen Read. Više o njemu pročitajte OVDJE.
