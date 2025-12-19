Cristiano Ronaldo iznenadio fotkom u boksericama: "Je li ovo umjetna inteligencija?"

Cristiano Ronaldo oduševio je obožavatelje fotografijom iz teretane bez majice, a fanovi ga hvale da s 40 izgleda bolje nego ikad.

Cristiano Ronaldo još je jednom privukao pažnju javnosti i pokazao zašto i s 40 godina slovi za jednog od najspremnijih sportaša na svijetu.

Nogometna ikona na Instagramu je podijelila fotografiju koja je u kratkom roku preplavila društvene mreže. Pozirao je bez majice, u crnim boksericama, ističući besprijekorno isklesanu figuru.

Uz objavu je kratko poručio: "Nakon saune", a fotografija je nastala u teretani, gdje Ronaldo stoji samouvjereno s rukama na bokovima.

Iako su ovakvi prizori za njegove pratitelje već dobro poznati, svaki novi kadar ponovno izazove oduševljenje. Ronaldo godinama njeguje discipliniran način života, redovite treninge i strogu rutinu, što se i danas jasno vidi na njegovoj fizičkoj formi.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Komentari su se odmah počeli nizati.

"On nije čovjek", "Je li ovo AI?", "Najbolji svih vremena", "Kralj", "Nestvarno je kako izgleda", samo su neki od komentara.

Cristiano Ronaldo - 2 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

Inače, Ronaldo je odlučio gdje će oženiti Georginu, a više informacija o tome pročitajte OVDJE.

