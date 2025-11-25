Ronaldo je odlučio gdje će oženiti Georginu, ovo mjesto za njega nosi posebno značenje

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez napokon su donijeli odluku o vjenčanju, a pripreme za jedan od najiščekivanijih celeb­rity događaja godine već su u punom jeku.

Nakon devet godina zajedničkog života, Cristiano Ronaldo i njegova zaručnica Georgina Rodriguez spremaju se izreći bračne zavjete, a nogometna zvijezda odabrala je posebno mjesto za taj trenutak.

Par, koji je zaručen od kolovoza, planira vjenčati se na Madeiri, otoku na kojem je Ronaldo rođen. Ceremonija bi se, prema pisanju The Suna, trebala održati u rujnu 2026., nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez na odmoru s djecom - 12 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Navodi otkrivaju da je napadač Al-Nassra izabrao katedralu u Funchalu, dok će se svečani dio proslave odvijati u jednom od luksuznih hotela na otoku. Katedrala, posvećena još 1514. godine, najstarija je crkva u Ronaldovom rodnom gradu i poznata je po raskošnom stropu izrađenom od uklesanog cedrovog drva s Madeire, zbog čega se smatra jednim od najvažnijih sakralnih objekata u regiji.

Katedrala u Funchalu - 4 Foto: Profimedia

Katedrala u Funchalu - 2 Foto: Profimedia

Katedrala u Funchalu - 3 Foto: Profimedia

Katedrala u Funchalu - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje u obitelji zvijezde Kumova: ''Moj drugorođeni...''

Ronaldo je Funchal odabrao i zbog snažne emotivne povezanosti. Katedrala se nalazi manje od tri kilometra od bolnice u kojoj je rođen, a u blizini je i stadion njegovog prvog kluba, Nacional da Madeira. U tom je klubu proveo dvije godine prije nego što je 1997., s tek 12 godina, prešao u lisabonski Sporting, gdje je započeo svoj put prema svjetskoj slavi.

Georgina Rodriguez i Ronaldo (Foto: AFP) Foto: Afp

"Oženit ću je jer vjerujem da je sada pravo vrijeme. Ne samo zato što je majka moje djece, nego zato što je osoba koju najviše volim. Ona je ljubav mog života'', rekao je nedavno u intervju s Piersom Morganom.

Kako ju je zaprosio, čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Skandal za skandalom! Jedna od top 5 misica odrekla se titule sa svjetskog izbora

Par zajedno ima dvije kćeri, a Ronaldo još izvan njihove veze ima troje djece. Zajedno su od 2016., nakon što su se upoznali u Guccijevom dućanu gdje je Georgina radila.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 2 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Galerija 9 9 9 9 9

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Pa tko se ne bi zaljubio! O glamuroznom outfitu djevojke Borne Ćorića ne prestaje se pričati

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kakav dekolte! Meri Goldašić skupila hrpu pohvala u brutalnom izdanju nakon vijesti o razvodu

Pogledaji ovo Celebrity Ma ovo je nevjerojatno! Jakov Jozinović dolazi u Arenu Zagreb, evo kada